تظاهرات في بنغلادش للمطالبة بعلاج رئيسة الوزراء السابقة في الخارج

تظاهر آلاف المعارضين، اليوم الاثنين، في العاصمة البنغالية، دكا، لمطالبة الحكومة بالسماح لرئيسة الوزراء السابقة، خالدة ضياء، بالسفر لتلقي العلاج في الخارج.

وأطلقت قوات الشرطة الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين، وهو ما أدى إلى إصابة 20 شخصا بجروح، حسبما ذكرت وكالة "فرانس برس".

وأفاد طبيب خالدة ضياء البالغة من العمر 76 عاما، وهي من أبرز خصوم رئيسة الوزراء الحالية الشيخة حسينة، بأنها نُقلت إلى قسم العناية المركزة في مستشفى في دكا مطلع الشهر الجاري بعد تدهور حالتها الصحية.

ورئيسة الوزراء السابقة محظورة من السفر بموجب قرار قضائي بعد إدانتها بتهم فساد في عام 2018.

وقال الطبيب زاهد حسين إن رئيسة الوزراء السابقة في حالة صحية حرجة وبحاجة عاجلة للعلاج في دولة متقدمة كالولايات المتحدة وألمانيا وبريطانيا، مؤكدا أنه لا يوجد علاج لها في المنطقة.

وقال منظمون للتظاهرات إن ما يزيد على 15 ألف ناشط ومؤيد لحزب ضياء "حزب بنغلادش الوطني" شاركوا في تظاهرات اليوم أمام نادي الصحافة الوطني في دكا.

لكن الشرطة التي نشرت المئات من عناصرها في المنطقة قدرت أعدادهم بنحو 7000 عنصر.

يذكر أن حزب رئيسة الوزراء السابقة الذي تولى السلطة آخر مرة خلال الفترة من عام 2001 حتى 2006، قاد تظاهرات في عشرات المدن والبلدات الأخرى.