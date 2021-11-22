الرئيس الإسرائيلي وولي عهد بريطانيا يبحثان أزمة المناخ والتهديدات الإقليمية

وقال هرتسوغ في تغريدة على حسابه في موقع "تويتر": "ممتن لصاحب السمو الملكي الأمير تشارلز على الترحيب الحار في قصر هيغروف".

وأضاف: "ناقشنا أزمة المناخ فضلا عن القضايا الإقليمية والتهديدات المرتبطة بها، وشكرته على قيادته وعلاقاته الوثيقة مع إسرائيل ويهود بريطانيا، وخاصة الناجين من الهولوكوست".

אני מודה ליורש העצר הבריטי הנסיך צ'ארלס על קבלת הפנים החמה בביתו ב-Highgrove. דנו באתגרי האקלים, תחום שהוא מוביל בכל רחבי תבל. שוחחנו על שיתופי פעולה אזוריים והודיתי לו על מנהיגותו ועל הקשר ההדוק עם מדינת ישראל ויהודי בריטניה ובמיוחד על יחסו הייחודי לניצולי השואה בתוכה. 🇮🇱♻️🇬🇧 pic.twitter.com/ltlTnZnb61 — יצחק הרצוג Isaac Herzog (@Isaac_Herzog) November 22, 2021

ووصل هرتسوغ أمس الأحد إلى لندن برفقة زوجته ميخال في أول زيارة رسمية له منذ توليه مهام منصبه رئيسا لإسرائيل في يوليو/تموز الماضي.

ومن المقرر أن يلتقي في وقت لاحق مسؤولين بريطانيين على رأسهم رئيس الوزراء بوريس جونسون، حيث سيبحث معه بحسب تغريدة سابقة لهرتسوغ "مكافحة تغير المناخ، ومكافحة البرنامج النووي الإيراني، والأمن القومي، والأمن السيبراني، والكفاح ضد معاداة السامية والتجارة".

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