الحرس الثوري يتحدث عن مواجهة بين سفن حربية أمريكية وزوارق إيرانية في الخليج

أكدت القوات البحرية للحرس الثوري الإيراني، "أنهم عاهدوا أنفسهم على أن لا يسمحوا للأعداء بانتهاك المياه الإقليمية للبلاد أبدا"، مشيرة إلى أنها وقفت خلال عمليات "ربيع" بثلاثة زوارق أمام سفينتين حربيتين أمريكيتين ولم تسمح بسرقة شحنة النفط الإيرانية.

وكشف قائد القوة البحرية للحرس الثوري، الأدميرال علي رضا تنكسيري، خلال لقائه مع رؤساء العشائر في محافظة خوزستان جنوب غربي إيران، تفاصيل العملية، قائلا: "إن ناقلة النفط الحاملة لشحنة النفط الإيراني لم تلتفت لتحذيرات قوات الحرس وأعلنت أنها ستذهب للمياه الإقليمية لسلطنة عمان أو الإمارات"، وذلك حسب وكالة الأتباء الإيرانية- إرنا

وأضاف الأدميرال تنكسيري، أن "القوات الخاصة التابعة لبحرية الحرس الثوري دخلت الناقلة وسيطرت عليها في أقصر فترة زمنية ممكنة"، مشيرا إلى أن "سفينتين حربيتين أمريكيتين تدخلتا لإنقاذ الناقلة إلا أنهما لم تصمدا أمام 3 زوارق سريعة تابعة للحرس الثوري، واضطرتا للتراجع أمامها".

وختم قائد القوة البحرية للحرس الثوري الأدميرال علي رضا تنكسيري، تصريحاته بالتأكيد على أن "الحرس الثوري يراقب عن كثب تحركات قوات العدو في مياه المنطقة، ولن يسمح أبدا بالاعتداء على مصالح البلاد وانتهاك مياهها الإقليمية".

وكان الأدميرال علي رضا تنكسيري، كشف أمس الأحد، عن تلقي الأمريكيين العديد من الصفعات في الخليج خلال الاشتباكات مع البحرية الإيرانية.

ونقلت وكالة "فارس"، عن الأدميرال تنكسيري كلمته التي ألقاها في المؤتمر الوطني السابع للطلاب التعبويين، والتي أكد خلالها أن بحرية الحرس الثوري الإيراني قامت بتسديد 9 صفعات للأمريكيين لا تُنسى لهم، وأنهم أدركوا سيادة إيران البحرية.

وأوضح تنكسيري أن بحرية الحرس الثوري سقط فيها 9 مقاتلين في معارك مختلفة ومباشرة مع الأمريكيين، بهدف الدفاع عن سيادة إيران في الخليج، مشيرا إلى أنه لم يعلن عن بعض هذه الاشتباكات في وسائل الإعلام، دون ذكره السبب وراء عدم الإفصاح عن هذه الاشتباكات مع الجانب الأمريكي.

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