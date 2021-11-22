مسؤول أفغاني: سيأتي الوقت الذي لن يسمع فيه أي دوي انفجارات في أفغانستان

قال الناطق باسم وزارة الداخلية في حكومة "طالبان" الأفغانية، سعيد خوستي، لـ"سبوتنيك"، اليوم الاثنين، إنه "سيأتي الوقت الذي لن يُسمع فيه أي دوي انفجارات في أي منطقة في أفغانستان".

وأضاف: "أغلب عمليات القتل في عدة مناطق تتم بدافع العداء الشخصي ولا علاقة لها بالانتماء السياسي".

وذاقت أفغانستان الأمرين بسبب التفجيرات التي خلفت مئات الضحايا في الآونة الأخيرة.

وقتل 5 أشخاص وأصيب ثمانية آخرون في تفجيرين وقعا في العاصمة الأفغانية كابول، في 17 نوفمبر/تشرين الثاني الحالي، أحدهما استهدف حافلة ركاب والآخر وقع في ميدان عام.

وقال شهود عيان لـ "سبوتنيك"، آنذاك، أن 4 أشخاص قتلوا وأصيب اثنان آخران، في تفجير استهدف حافلة ركاب في منطقة دشت بارشي، غربي العاصمة الأفغانية، كابول.

وبعد دقائق من هذا الانفجار، وقع انفجار آخر في ميدان الشهيد بالعاصمة كابول، تلاه إطلاق نار، وخلف قتيلا و6 مصابين بينهم 3 سيدات.

وأصدرت سلطات طالبان الأفغانية، يوم أمس الأحد، مبادئ "توجيهية دينية" جديدة دعت قنوات التلفزيون في البلاد إلى التوقف عن عرض المسلسلات الدرامية والمسلسلات التي تظهر الممثلات.

وفي أول توجيه من هذا النوع للإعلام الأفغاني صادر عن وزارة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، دعت طالبان أيضًا الصحفيات التلفزيونيات إلى ارتداء الحجاب الإسلامي أثناء تقديم تقاريرهن، حسبما نشرته وكالة "فرانس برس"، يوم أمس الأحد.

وطالبت الوزارة القنوات بعدم بث الأفلام أو البرامج التي يعرض فيها النبي محمد أو غيره من الشخصيات المقدسة.

ودعا إلى حظر الأفلام أو البرامج التي تتعارض مع القيم الإسلامية والأفغانية.