الجيش الإسرائيلي: القبض على 50 عنصرا من "حماس" وإحباط عمليات تخريبية

أعلن الجيش الإسرائيلي عن اعتقال أكثر من 50 عنصراً من حركة "حماس" وضبط أحزمة ناسفة ومتفجرات كانت ستستخدم لتنفيذ عمليات تفجيرية داخل إسرائيل، وذلك في إطار إحباط شبكة تابعة لـ"حماس" كانت تعمل في الضفة الغربية.

القاهرة - سبوتنيك. صرح الجيش الإسرائيلي، في بيان اليوم الاثنين، "قامت قوات جيش الدفاع وبالتعاون مع الشاباك (الأمن العام) وشرطة إسرائيل، على مدى الأشهر الأخيرة، بتنفيذ أكثر من 50 اعتقالا لإرهابيين من عناصر حماس".

وأشار البيان إلى أن العملية استهدفت "بنى تحتية تخريبية" في مناطق الضفة الغربية كانت ستستخدم في الضفة والقدس.

وجاء في البيان "شاركت في الحملة قوات من وحدات النخبة في جيش الدفاع تتقدمهم وحدة دوفدفان، في اعتقال عدد كبير من المخربين كما تم ضبط وسائل قتالية، أسلحة، ومتفجرات ومعدات عسكرية وحزام ناسف ثقيل الحجم."

وأردف: "نجاح هذه الحملة ساهم في إحباط مخططات إرهابية وجاء نتيجة إنجاز استخباراتي وعملياتي للجيش والشاباك والشرطة، واستخدام قدرات متقدمة ومهنية عالية."

وقال الناطق باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي، أوفير جندلمان أنه "تم اعتقال أكثر من 50 إرهابياً من حماس وضبط 4 أحزمة ناسفة وأموال وأسلحة ومتفجرات كانت تعدّ لتصنيع أربع أحزمة ناسفة".

وأضاف أن العملية شملت استهداف "بنية تحتية إرهابية كبيرة تابعة لحماس في الضفة الغربية قادها صالح العاروري خططت لتنفيذ عمليات تفجيرية داخل إسرائيل."

وقُتل أمس الأحد إسرائيلي وأُصيب ثلاثة آخرون بينهم شرطيان في عملية إطلاق نار في البلدة القديمة بالقدس نفذها مسلحان فلسطينيان، قتلت الشرطة الإسرائيلية أحدهما، بينما فر الآخر.

وأعلن وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي، عومر بارليف، أن أحد المسلحين ينتمي لحركة "حماس"، فيما تبنت الحركة العملية.

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