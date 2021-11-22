الولايات المتحدة تدرج 4 أفغانيين على قائمة الإرهاب

أدرجت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الاثنين، 4 أفغانيين على قائمة الإرهاب، بينهم عصمت الله خلوزي، الذي تم تصنيفه كطرف يسهل وصول الأموال إلى فرع تنظيم "داعش" في أفغانستان.

واشنطن - سبوتنيك. وصرحت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان: "اليوم صنف مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية عصمت الله خلوزي، كفرد يعمل كميسر مالي لتنظيم "داعش خراسان" الذي ينشط في أفغانستان".

وأضاف البيان أنه تم إدراج 3 أفراد آخرين هم: سلطان عزيز عزام، وسناء الله غفاري، ومولوي رجب، على قائمة الإرهابيين الدوليين.

وكانت حركة "طالبان" قد سيطرت على السلطة في أفغانستان، منتصف آب/ أغسطس الماضي، وأعلنت لاحقًا عن تشكيل حكومة مؤقتة لإدارة البلاد.

وجاءت سيطرة الحركة بعد عمليات عسكرية ضد القوات الحكومية استمرت مدة طويلة، وكانت القوات الأمريكية وقوات حلف شمال الأطلسي (ناتو) قد بدأت الانسحاب من أفغانستان، في أيار/ مايو الماضي، وتزامن ذلك مع سقوط الولايات الأفغانية في أيدي عناصر "طالبان".