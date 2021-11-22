محكمة أمريكية تفرج عن محامي ترامب السابق

أفرجت محكمة اتحادية أمريكية، اليوم الاثنين، عن مايكل كوهين، محامي الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.

وحسب ما نشره كوهين عبر حسابه على موقع "تويتر" فإن الإفراج عنه جاء عقب قضائه عقوبة بالسجن ثلاث سنوات، على إثر حكم بسبب مخالفات مالية شابت حملة ترامب الانتخابية فضلا عن جرائم أخرى.

وصرح كوهين البالغ من العمر 55 عاما، بأنه سيبقى تحت الإفراج المشروط لثلاث سنوات، مؤكدا أنه يعتزم العمل "لضمان محاسبة الآخرين عن أفعالهم السيئة إذ لا أحد أبدا فوق القانون".

The official end to the #CohenConfinementCountdown…This is what freedom finally looks like! pic.twitter.com/mc1rpeCglb — Michael Cohen (@MichaelCohen212) November 22, 2021

وقد نشر كوهين على "تويتر" صورة لنفسه، كتب تحتها: هذا ما تبدو عليه الحرية أخيرا.

وكان كوهين، الذي مثل نفسه طوال الإجراءات الجنائية، قد أدين في ديسمبر/ كانون الأول 2018 بارتكاب مخالفات فيما يتعلق بتمويل حملة ترامب والتهرب الضريبي إلى جانب مخالفات أخرى.

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