الشرطة الأمريكية ترجح ألا يكون حادث دهس ولاية ويسكونسن إرهابيا

أعلنت السلطات في ولاية ويسكونسن الأمريكية مقتل خمسة على الأقل وإصابة نحو 40 آخرين بحادث دهس خلال عرض بمناسبة عيد الميلاد في مدينة صغيرة بالولاية أمس.

ودهست سيارة دفع رباعي مسرعة عشرات الأشخاص، من بينهم أطفال، خلال عرض، أمس الأحد، في مدينة واكيشا على بعد 32 كيلومترا غربي ميلووكي، بولاية ويسكونسن مما تسبب في بث الفوضى في المكان، بحسب "رويترز".

ولم تجد السلطات ما يشير إلى صلة بين الحادث والإرهاب على الرغم من أن التحقيق ما زال في مراحله الأولى، بحسب ما قالته مصادر لشبكة "سي.إن.إن" الأمريكية.

وأشارت مصادر إنفاذ القانون للشبكة، اليوم الاثنين، إلى أن المشتبه به كان يفر من حادث آخر فيما يبدو عندما اندفعت السيارة في الطريق الذي يسلكه المشاركون في العرض.

ومن جانبه قال قائد الشرطة دان تومسون للصحفيين إن هناك شخصا في الحجز فيما انتُشلت سيارة الدفع الرباعي بعد الحادث.

وأظهر مقطع مصور نُشر على الإنترنت سيارة دفع رباعي حمراء تسير بسرعة بجانب العرض ثم تقتحمه لتدهس أكثر من 12 شخصا فيما يبدو قبل أن تهرول أعداد من المارة لتقديم المساعدة.

وقال تومسون إن رجل شرطة أطلق النار على السيارة في محاولة لمنعها من دهس المشاركين في العرض.

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