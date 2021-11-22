الشرطة الأمريكية تكشف عن اسم المتهم في عملية "دهس ويسكونسن" والتهم الموجهة إليه

كشفت الشرطة الأمريكية، اليوم الإثنين، عن اسم المتهم في عملية الدهس التي شهدتها ولاية ويسكونسن الأمريكية وأدت إلى مقتل خمسة على الأقل وإصابة نحو 40 آخرين.

وقالت الشرطة في إفادة صحيفة، مساء اليوم، إن المتهم في حادث دهس خلال عرض بمناسبة عيد الميلاد في مدينة صغيرة بالولاية أمس يدعى داريل بروكس، 39 عامًا، من ميلووكي أكبر مدن الولاية.

وأشارت الشرطة، في الإفادة التي نقلتها قناة "سكاي نيوز" إلى أنه سيُتهم بارتكاب خمس جرائم قتل عمد، مع اتهامات إضافية بناء على التحقيق الذي لم ينته بعد.

Police chief Dan Thompson confirms the suspect in the Waukesha Christmas parade crash is Darrell Brooks, 39, from Milwaukee.



He will be charged with five counts of intentional homicide, with additional charges based on the investigation.



Latest: https://t.co/USJPgyMAmc pic.twitter.com/8BYnhFsDue — Sky News (@SkyNews) November 22, 2021

​ودهست سيارة دفع رباعي مسرعة عشرات الأشخاص، من بينهم أطفال، خلال عرض بمناسبة عيد الميلاد، أمس الأحد، في مدينة واكيشا على بعد 32 كيلومترا غربي ميلووكي، بولاية ويسكونسن مما تسبب في بث الفوضى في المكان.

ولم تجد السلطات ما يشير إلى صلة بين الحادث والإرهاب على الرغم من أن التحقيق ما زال في مراحله الأولى، بحسب ما قالته مصادر لشبكة "سي.إن.إن" الأمريكية.

وأشارت مصادر إنفاذ القانون للشبكة، اليوم الاثنين، إلى أن المشتبه به كان يفر من حادث آخر فيما يبدو عندما اندفعت السيارة في الطريق الذي يسلكه المشاركون في العرض.

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