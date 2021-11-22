إصابة رئيس الوزراء الفرنسي بفيروس كورونا

كشفت نتائج فحص طبي، اليوم الاثنين، عن إصابة رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستكس بفيروس كورونا.

القاهرة - سبوتنيك. وذكرت قناة "بي أف أم تي في" الفرنسية، أن "نتائج الاختبارات أثبتت، اليوم، إصابة (رئيس الوزراء) جان كاستكس بفيروس كورونا، بعد ساعات قليلة من إعلانه مخالطة حالة مصابة بالفيروس".

يتبع..