البيت الأبيض يرفض التعليق على أنباء خطط إرسال مساعدات عسكرية إلى أوكرانيا

رفضت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، جين ساكي، التعليق على أنباء وسائل الإعلام حول خطط الإدارة الأمريكية بإرسال مستشارين عسكريين وأسلحة إلى أوكرانيا.

واشنطن – سبوتنيك. وقالت ساكي خلال إحاطة إعلامية على متن طائرة الرئاسة، "لا يوجد لدي إعلان بهذا الصدد".

كانت شبكة "سي إن إن" ذكرت بالإشارة إلى مصادر، أن "إدارة بايدن تبحث إمكانية إرسال مستشارين عسكريين ومعدات حديثة بما فيها أسلحة إلى أوكرانيا".

وبحسب المصادر، ستكون هذه الخطوة ردا على زيادة التواجد العسكري الروسي قرب الحدود الأوكرانية.

كان المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، قال يوم الأحد، إن أوكرانيا تحت ستار مناورات "الناتو" في البحر الأسود، تسعى إلى حل عسكري لمشاكلها الخاصة، لكنها يمكن أن تخلق كارثة أخرى لأوروبا بأكملها.