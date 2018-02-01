مباراة المنتخبين المصري والسعودي ضمن المباريات الأقل طلبا لحضورها خلال كأس العالم 2018

انتهت المرحلة الثانية من مراحل التقدم لشراء تذاكر كأس العالم 2018، المقررة صيف العام الحالي في روسيا، وقد سجلت المرحلة إقبالا هائلا لعدد الطلبات وصل إلى نحو 5 مليون طلب.

© Sputnik. Sergei Pivovarov ٌإقبال هائل على بطاقات كأس العالم في المرحلة الثانية

المرحلة الثانية شهدت إقبالا هائلا لعدد الطلبات وصل لحوالي 5 مليون طلب.

وتقدمت الدول الأكثر طلبا لحضور المباريات روسيا بـ(2503957 طلباً تم تقديمه)، تليها الدول التالية على قائمة العشرة الأكثر تقديماً للطلبات: ألمانيا (338414)، والأرجنتين (186005)، والمكسيك (154611)،

والبرازيل (140848)، وبولندا (128736)، وأسبانيا (110649)، والبيرو (100256)، وكولومبيا (87786)، والولايات المتحدة الأمريكية (87052)، وهولندا (71096). وبذلك يكون حجم الإقبال الدولي قد بلغ 49 في المئة.

وقد شهدت المباريات إقبالا متفاوتا للطلب عليها وبالنظر لعدد الطلبات المقدمة لحضور مباريات محددة تم تحديد عدد من المباريات وصل عددها الى 7 مباريات كأقل المبار

يات طلبا لتذاكرها.

حوالي 5⃣ مليون طلب لشراء تذاكر كأس العالم مع إنتهاء مرحلة البيع بنظام القرعة العشوائية

أكثر 10 دول طلباً من خارج روسيا:

🇩🇪 —🇦🇷 —🇲🇽 —🇧🇷-🇵🇱-🇪🇸-🇵🇪-🇨🇴-🇺🇸-🇳🇱

سنعلن عن نتيجة القُرعة منتصف شهر مارس 🏆🎟️🇷🇺https://t.co/zPN2VLqiZI pic.twitter.com/K7cpHIAlSd — @fifaworldcup_ar 🏆 (@fifaworldcup_ar) ٣١ يناير، ٢٠١٨

وشهدت قائمة المباريات السبع وجود 3 منتخبات عربية كطرف فيها.

حيث تعتبر مباراة تونس

وبنما إحدى أقل المباريات طلبا لتذاكرها، كما حظيت مباراة أورواغواي والسعودية ومباراة مصر والسعودية بعدد قليل من الطلبات لحضورهم.

بالإضافة لمباراة نيجيريا و إيسلندا، و مباراة سويسرا و كوستاريكا و مباراة اليابان و السنغال و مباراة الدنمارك و أستراليا، حسبما نقل موقع "سبورت رو".