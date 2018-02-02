موسكو على موعد مع صيف حار...86% من فنادق العاصمة حجزت خلال فترة كأس العالم

تحدث رئيس إدارة الرياضة والسياحة في بلدية العاصمة الروسية موسكو، نيكولاي غوليايف، عن وضع الفنادق والحجوزات في العاصمة خلال أيام كأس العالم 2018.

© Sputnik. Sergei Pivovarov ٌإقبال هائل على بطاقات كأس العالم في المرحلة الثانية

صرح رئيس إدارة الرياضة والسياحة في بلدية موسكو، نيكولاي غوليايف، عن الوضع الفندقي والخدمي للعاصمة موسكو،

خلال فترة كأس العالم، المقررة صيف العام الحالي والتي تمتد من 14 يونيو/حزيران ولغاية 15 يوليو/تموز، وتستضيف فيه العاصمة عددا من المبارايات، حسبما نقل موقع "سبورت رو".

حيث قال غوليايف:"إنه لغاية الوقت الحالي أكثر من 1300 فندق حصلوا على أوراق الاعتماد المطلوبة، حيث تطابق مواصفات هذه الفنادق المواصفات التي حددتها المحافظة.

وتابع غوليايف، قائلا بأنه قد تم حجز 86 في المئة من غرف الفنادق في العاصمة خلال فترة كأس العالم،

ووصلت نسبة المواطنين الروس من هذه الحجوزات إلى 18 في المئة، بينما تصدر مواطنو كل من الأرجنتين والبرازيل والمكسيك وإيران قائمة الأجانب في عدد الحجوزات.