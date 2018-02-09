عصا السيلفي ضمن قائمة المواد المحظورة دخولها لملاعب كأس العالم 2018

وشملت قائمة الممنوعات 14 مادة تنوعت ما بين أداة موسيقية والعطور.
القائمة ضمت عصا السيلفي، المواد الغذائية باستثاء أطعمة الأطفال، المظلات التي يصل طولها لأكثر من 25 سنتيمترا بوضع الطي
سترات الإنقاذ، المواد الحادة، الأجهزة الكبيرة المخصصة لوضع الكاميرات عليها، العطور، طائرة الدرون، العبوات المصنوعة من الزجاج، الدراجة الهوائية وسمكات
الألعاب النارية، الكراسي القابلة للطي، الآلات الموسيقية باستثناء الأبواق وحافظات المياه الساخنة.
ودعت اللجنة المسؤولة عن التنظيم إلى الطلب من مسؤولي كل ملعب حفظ الأشياء الممنوعة ضمن قسم المحفوظات الخاص بكل ملعب على أن يستعيدها الشخص بعد انتهاء المباراة.
عصى السيلفي ضمن قائمة المواد المحظورة في ملاعب كأس العالم 2018#مونديال_روسيا #روسيا_2018 #كأس_العالم_2018 pic.twitter.com/lClX8lq4nQ— johnny (@JohnnyElias81) ٩ فبراير، ٢٠١٨
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