عصا السيلفي ضمن قائمة المواد المحظورة دخولها لملاعب كأس العالم 2018

وافق الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" على قائمة المواد التي ستمنع من دخول الملاعب ولتي سيكون محظرا على الجماهير إدخالها إلى الملاعب.

© Sputnik. MAXIM SHEMETOV الخطوط السعودية تسير رحلات مباشرة إلى موسكو تزامنا مع كأس العالم

أقر الاتحاد الدولي بكرة القدم "فيفا" خلال اجتماع له، قائمة المواد الممنوع إدخالها الى ملاعب كأس العالم

وشملت قائمة الممنوعات 14 مادة تنوعت ما بين أداة موسيقية والعطور.

القائمة ضمت عصا السيلفي، المواد الغذائية باستثاء أطعمة الأطفال، المظلات التي يصل طولها لأكثر من 25 سنتيمترا بوضع الطي

سترات الإنقاذ، المواد الحادة، الأجهزة الكبيرة المخصصة لوضع الكاميرات عليها، العطور، طائرة الدرون، العبوات المصنوعة من الزجاج، الدراجة الهوائية وسمكات

الألعاب النارية، الكراسي القابلة للطي، الآلات الموسيقية باستثناء الأبواق وحافظات المياه الساخنة.

ودعت اللجنة المسؤولة عن التنظيم إلى الطلب من مسؤولي كل ملعب حفظ الأشياء الممنوعة ضمن قسم المحفوظات الخاص بكل ملعب على أن يستعيدها الشخص بعد انتهاء المباراة.