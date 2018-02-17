"السبيشال وان" سيشارك في كأس العالم 2018 بوظيفة جديدة

صرح المذيع ومقدم البرامج الرياضية الروسي نوبل أروستاميان، أن البرتغالي و مدرب نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، خوسيه مورينيو، سيكون حاضرا في مونديال روسيا 2018.

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تصريحات أروستاميان جائت في تغريدة له على صفحته الخاصة على تويتر.

حيث صرح بأن البرتغالي سيكون حاضرا خلال مونديال روسيا ولكن بوظيفة جديدة، حيث سيعمل كخبير في إحدى القنوات التلفزيونية الروسية.

و أضاف قائلا للأسف لا أستطيع في الوقت الحالي التصريح عن اسم القناة التي سيعمل بها في هذه الفترة.

ليتابع قائلا بان البرتغالي سيكون حاضرا كخبير ولكن ليس في كل فترة البطولة و إنما لفترة قصيرة فقط، حيث سيكون قريبا من نجوم الكرة العالمية خلال هذه الفترة.