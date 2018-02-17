"السبيشال وان" سيشارك في كأس العالم 2018 بوظيفة جديدة

حيث صرح بأن البرتغالي سيكون حاضرا خلال مونديال روسيا ولكن بوظيفة جديدة، حيث سيعمل كخبير في إحدى القنوات التلفزيونية الروسية.
و أضاف قائلا للأسف لا أستطيع في الوقت الحالي التصريح عن اسم القناة التي سيعمل بها في هذه الفترة.
ليتابع قائلا بان البرتغالي سيكون حاضرا كخبير ولكن ليس في كل فترة البطولة و إنما لفترة قصيرة فقط، حيث سيكون قريبا من نجوم الكرة العالمية خلال هذه الفترة.
Ждём Жозе в России! 🇷🇺 https://t.co/vGioE1zrk0— Nobel Arustamyan (@ANobelito) ١٥ فبراير، ٢٠١٨
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