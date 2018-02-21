تعاون دولي خلال المونديال في روسيا لضمان أمن البطولة

صرح المركز الإعلامي لوزارة الداخلية الروسية بأن شرطة من 32 بلدا ستكون حاضرة خلال فعاليات بطولة كأس العالم المقرر إقامتها صيف العام الحالي في روسيا.

© REUTERS/ ATHIT PERAWONGMETHA تدخل الفيفا يهدد مشاركة السعودية في كأس العالم بسبب قطر

وبحسب وزارة الداخلية الروسية، فإن ضباطا وعناصر من الشرطة ستكون موجودة في روسيا خلال فترة البطولة بالإضافة لأفراد من الشرطة القطرية، حيث سيتم تشكيل مركز تعاون دولي للشرطة خلال فترة البطولة.

وأضاف المركز الإعلامي أنه سيصل حوالي 150 ضابطا من الشرطة يمثلون الدول المشاركة في البطولة.

وسيتركز عمل الضباط على تأمين قاعدة بيانات واتصالات، بالإضافة لتأمين الحماية أثناء تنقل المنتخبات وأمن المدن المستضيفة.

وكان يوري إيسايف المسؤول عن وحدة حماية الأمن العام الداخلية قد صرح، في وقت سابق، بأنه سيكون هناك تعاون دولي لتأمين أمن بطولة كأس العالم

وتعتبر هذه التجربة الأولى من نوعها لروسيا.