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10:39 12 مارس/ آذار 2018
كأس العالم لكرة القدم 2018
المنتخب الوطني التونسي

اللاعب التونسي يحب التحدي: أملنا الذهاب بعيدا في المونديال

© AFP 2018/ FETHI BELAID
أخبار كأس العالم لكرة القدم 2018
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انطلقت في مدينة سوتشي الروسية، إحدى المدن المستضيفة لكأس العالم 2018 أعمال المؤتمر الذي ينظمه الاتحاد الدولي بكرة القدم "فيفا" مع الطواقم الفنية والإدارية للمنتخبات الـ32 المشاركة في العرس الكروي صيف العام الحالي. المؤتمر سيناقش الأمور الفنية للمنتخبات والوقوف على مدى استعدادها.

وفي مقابلة حصرية لوكالة "سبوتنيك"، تحدث فيه السيد هشام بن عمران رئيس البعثة التونسية المشاركة في البطولة، حيث تحدث عن زيارته لروسيا، وأثنى على حسن الضيافة والأمن، بالإضافة للشتاء الدافئ في المدينة، وتوجه بالشكر للجانب الروسي على الاستقبال.

ستاد خليفة الدولي في قطر
© REUTERS/ IBRAHEEM AL OMARI
المنتخب التونسي لكرة القدم يبدأ معسكرا مغلقا بالعاصمة القطرية استعدادا لكأس العالم
وحول المبارايات التي سيخوضها المنتخب التونسي تحضيرا للعرس العالمي، قال عمران بأن المنتخب الوطني سيخوض في 23 مارس/ آذار، مباراة ودية مع المنتخب الإيراني في ملعب رادس بتونس و في 27 من نفس الشهر، سيخوض مباراته الثانية ضد منتخب كوستاريكا في مدينة نيس الفرنسية.

وقبل بدء البطولة سيخوض المنتخب التونسي مباراته الثالثة في روسيا ضد منتخب إسبانيا في 9 يونيو/حزيران.

وحول إمكانية انضمام لاعبين جدد إلى صفوف المنتخب، أجاب قائلا بأن القائمة النهائية لم تتحدد بعد ويجب انتظار الشهر القادم للوقوف أكثر على مدى جاهزية اللاعبين، فاحتمال الإصابات واقع وهو أمر لا نتمنى وقوعه.

ولكن القائمة ستكون واضحة لحد 90% بعد المباراتين الوديتين اللتين سيخوضهما الفريق

وفي سؤال حول اختيار المنتخب التونسي مقرا في إحدى ضواحي موسكو خلال فترة المشاركة في البطولة، أجاب بأن الاختيار ركز على الظروف التي تؤمن للمنتخب استعدادا جيدا كمراكز التدريب والبعد عن مركز المدينة بالإضافة للمركز الذي يتميز بتسهيلات كبيرة خلال فترة الإقامة.

وحول المنتخبات التي وقعت مع المنتخب التونسي بنفس المجموعة، فقال بأن منتخب بلجيكا في المركز الخامس عالميا والمنتخب الإنجليزي في المرتبة  15 ومنتخبنا في المرتبة 23. بالإضافة لمنتخب بنما الجديد.

نحن نحترم جميع الفرق وسنبذل كل ما في وسعنا في جميع المبارايات وفي الـ90 دقيقة كل شيء ممكن، ويجب أن يكون هناك تعاون مشترك بين جميع طواقم المنتخب الفنية والطبية واللاعبين لتقديم المستوى المطلوب ونتأمل بخلق مفاجئة سارة وهي الترشح للدور الثاني ولما لا.

وتحدث عمران لوكالة "سبوتنيك" عن عشق الجماهير التونسية لكرة القدم وبأن 11 مليون تونسي يقفون ويساندون المنتخب وبأن المنتخب يملك  حظوظا كبيرة في البطولة، ونأمل بتشكيل مفاجأة البطولة. 

وأضاف بأن هناك رحلات قد بدأ التخطيط لها لنقل المشجعين الراغب ين بمساندة المنتخب الوطني، حيث يوجد ما يقارب 4 آلاف مشجع بحسب المعلومات المتوفرة لدي، كما وتحدث المدرب المساعد للمنتخب التونسي السيد مراد العقبي عن زيارته الأولى لروسيا كممثل للجهاز الفني الوطني للمنتخب، حيث قال بأن جميع المؤشرات تبشر ببطولة على مستوى عال.

مشجعو المنتخب التونسي لدى تأهل تونس إلى مونديال كأس العالم 2018 ف، يحملون العلم الروسي
© AFP 2018/ FETHI BELAID
مشجعو المنتخب التونسي لدى تأهل تونس إلى مونديال كأس العالم 2018 ف، يحملون العلم الروسي

وحول تواجد المنتخب إلى جانب منتخبات بلجيكا وإنجلترا وبنما، قال العقبي بأن جميع المنتخبات المتأهلة هي منتخبات قوية ولديها طموحاتها دون النظر للجانب التاريخي، فالمتنخب الإنجليزي فريق قوي ولديه تاريخ في البطولة كذلك المنتخب البلجيكي على مدى التصفيات تصدر مجموعته ومنتخب بنما هو المنتخب المفاجأة الذي أزاح المنتخب الأمريكي، سنعمل على التفكير والعمل بكل مباراة على حدا ولدينا حظوظنا وفرصنا للتأهل. 

واللاعب التونسي تاريخيا أثبت حبه للتحدي ونستمد طموحاتنا من المشاركة الأولى للمنتخب في كأس العالم في 1978 عندما كنا المنتخب العربي الأول الذي يشارك في هذه البطولة، وقد حققنا نتائج جيدة بانتصارنا على المكسيك بثلاثة أهداف لهدف، وفي المباراة الثانية تعادلنا مع حامل اللقب المنتخب الألماني دون أهداف، وفي المقابلة الثالثة خسرنا أمام بولندا بهدف للاشيء، وبالتالي لا يوجد مستحيل أمام اللاعب التونسي وطموحنا بأن نعبر الدور الأول، وفي هذه المرة كلنا طموح لعبور هذا الدور، ولن يكون سهل ويجب علينا التحضير جيدا لكل مباراة على حدى نفسيا وفنيا وتكتيكيا.

المباراة الأولى للمنتخب هي التي ستحدد بوجه كبير طريقنا، فيجب حصد 3 نقاط أو حتى نقطة، وفي المباراة الثانية نفس الشي أي حصد 4 نقاط من أولى مباراتين.

لا يمكننا الحديث عن لقاء بنما والذي يعتبره الكثيرون نظريا أضعف من المنتخب، وهذا ليس صحيح لأنه يعتبر قد فات الأوان ويجب أن نقارع العملاقة أولا منتخبي بلجيكا وإنجلترا

وفي كلمة وجهها العقبي لجماهير المنتخب، قال بأننا حققنا الحلم الأول وهو التواجد في البطولة ونتمنى الذهاب بعيدا في المونديال والتأهل للدور الثاني.

وتجدر الإشارة إلى أن نهائيات بطولة كأس العالم للعام 2018، ستجري في روسيا، وللمرة الأولى في تاريخ كرة القدم، في الفترة بين 14 حزيران/يونيو و 15 تموز/يوليو 2018. وتستضيف مبارياتها الدولية 12 ملعباً منتشرة في 11 مدينة روسية، هي بالإضافة للعاصمة موسكو: سان بطرسبورغ، كالينينغراد، فولغوغراد، قازان، سمارا، سارانسك، سوتشي، يكاترينبرغ، نيجني نوفغورود، إضافة لمدينة روستوف على الدون.    

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