المنتخب المصري بطموح الذهاب بعيدا في كأس العالم ويحظى باستقبال حار في غروزني

© Sputnik. Grigoryi Sysoev بالفيديو...مارادونا يكشف عن رأيه في نجم المنتخب المصري محمد صلاح

حيث حضرت وفود ممثلي المنتخبات الـ 32 المشاركة في البطولة ، واجتمعت لمناقشة الأمور الفنية والتقنية المتعلقة بالبطولة، بالإضافة تطرقت الوفود إلى آخر استعدادات المنتخبات المشاركة.

وترأس الوفد المصري الدكتور كرم كردي عضو الاتحاد المصري لكرة القدم الذي تحدث لوكالة "سبوتنيك" عن جهوزية وتحضيرات المنتخب المصري.

كردي تحدث عن حظوظ المنتخب المصري في المجموعة الأولى، وقال بأن المجموعة قوية فهي تضم منتخبات كل من روسيا وهي البلد المستضيف وتلعب على أرضها وبين جماهيرها التي تنتظر نتائج إيجابية من منتخبها، كذلك الأمر بالنسبة لمنتخب أوروغواي القوي الذي حقق نتائج جيدة في تصفيات أميركا الجنوبية للوصول إلى هنا بالإضافة لتواجد المنتخب السعودي القوي.

وتابع كرم قائلا بأن المنتخب المصري يضم لاعبين من طراز عالمي ولدينا لاعبون أقوياء يلعبون في الدوريات الأوروبية وتحديدا في الدوري الإنجليزي، ونأمل بأن يكون اللاعبون على مستوى عال من المسؤولية ولدينا حظوظ كبيرة للانتقال إلى الدورالثاني والذهاب بعيدا في البطولة.

كما وأكد الكردي بأن باب المنتخب لايزال مفتوحا أمام انضمام لاعبين جدد للمنتخب، فالدوري المحلي لايزال قائما بالإضافة للدوريات العربية والأوروبية حيث تواجد العديد من اللاعبين المصريين المحترفين، وتابع قائلا بأن المدرب هيكتور كوبر تحدث في وقت سابق حول إمكانية انضمام لاعبين جدد لصفوف المنتخب، ومن وجهة نظري أرى بأن هناك فرصة لانضمام 4 أو 5 لاعبين جدد في الفترة المقبلة.

وعن سبب اختيار المنتخب المصري للعاصمة الشيشانية غروزني كمركز لإقامة المنتخب خلال فترة البطولة":

أجاب كردي بأن الاختيار سبقه العديد من الزيارات للمدن الروسية من قبل خبراء في المنتخب بالإضافة للترحيب الكبير الذي وجده أعضاء المنتخب من قبل الرئيس الشيشاني رمضان قاديروف والذي وعد بتقديم كافة التسهيلات والخدمات المطلوبة للمنتخب، يضاف على ذلك إعجاب المدرب هيكتور كوبر بملعب الموجود في المدينة واعتبره أحد الملاعب الجيدة في روسيا، وتحدث كردي عن النظام الغذائي الذي سيشرف عليه إختصاصيي تغذية على مستوى عال متواجدين مع المنتخب وذلك لأن اللاعبين سيكونون بفترة صيام خلال شهر رمضان الكريم.

وتحدث كردي عن المصري محمد صلاح المحترف في صفوف ليفربول الإنجليزي والذي يقدم مستويات مميزة، قائلا بأن صلاح سيكون أفضل خلال تواجده في المنتخب.

ووجه كردي الدعوة لكل الجماهير المصرية بالحضور إلى المونديال لمؤازرة المنتخب خصوصا أن باب الحصول على تذاكر ما زال مفتوحا، وأضاف قائلا بأن لاعبي المنتخب سيكونون على قدر المسؤولية وبأن الاتحاد المصري بكرة القدم لم يقصر في تقديم الدعم اللازم للمنتخب.

يذكر بأن المنتخب المصري سيخوض أولى مباراياته في البطولة أمام منتخب الأوراغواي في 15يونيو/حزيران في مدينة يكاتينربورغ، على أن يلتقي المنتخب الروسي في مباراته الثانية في مدينة سانت بطرسبورغ في 19 يونيو/حزيران، وليختتم مباراياته في المجموعة بلقاء المنتخب السعودي 25 يونيو/حزيران في مدينة فولغاغراد.