كيروش: كرة القدم حية ترزق بفضل هذا اللاعب وهو ليس من البشر

استضافت مدينة سوتشي الروسية إحدى المدن الـ11 التي ستستضيف فعاليات بطولة كأس العالم بكرة القدم صيف العام الحالي، مندوبين عن المنتخبات المتأهلة للبطولة للوقوف على مدى إستعداد المنتخبات فنيا و طبيا و لمناقشة بعض الأمور التقنية المتعلقة بالبطولة.

© AFP 2018/ GABRIEL BOUYS المنتخب المصري بطموح الذهاب بعيدا في كأس العالم ويحظى باستقبال حار في غروزني حضر عن الجانب الإيراني مدرب المنتخب كارلوس كيروش و عدد من إداريي المنتخب.





كيروش الذي تحدث عن إستعدادات المنتخب الإيراني للبطولة و الحدث التاريخي الذي يعيشه المنتخب الإيراني حيث ستكون المرة الأولى في تاريخه عندما يشارك ببطولتي كأس عالم متتاليتين، في مقابلة مع موقع "فيفا".

وتحدث كيروش عن تطور أداء المنتخب الإيراني بعد إحتراف العديد من اللاعبين في الدوريات الأوربية، الأمر الذي زاد من القوة الجماعية للمنتخب الإيراني الذي يتربع على قائمة أفضل المنتخبات الآسيوية حسب تصنيف " فيفا ".

حيث لم يتعرض المنتخب لأي هزيمة خلال فترة التصفيات المؤهلة الى كأس العالم، الأمر الذي يعطي المنتخب رغبة قوية في الذهاب بعيدا في المونديال

وأعتبر كيروش التأهل للدور الثاني أحد أهم الأمور التي يجب على المنتخب التركيز عليها وبخاصة بعد وقوع إيران في مجموعة تضم منتخبات إسبانيا، البرتغال و المغرب.

وحول مواجهة البرتغال قال كيروش: أفضل أن أقول مواجهة إسبانيا واللعب مع البرتغال (يضحك).

بصفتي مدربا برتغاليا أعتقد أن اللعب ضد البرتغال سيمثل فرصة ولحظة خاصة جدا بالنسبة لي وللاعبي.

سيكون من المثير للاهتمام التنافس معهم وأيضا مع إسبانيا والمغرب، لا شك أنها ستكون مجموعة مثيرة جدا في كأس العالم.

وفي هذه الحالة، سنواجه أفضل لاعب في العالم، ولكن عندما تبدأ المباراة، سيكون هناك فريقان فقط يحاولان الفوز، وفي الأخير كرة القدم هي من تحسم الأمر في من كان الأفضل داخل الملعب.

وتابع كيروش حديثه عن مواجهة عدد من اللاعبين الكبار و أبرزهم الأرجنتيني ليونيل ميسي في مونديال البرازيل 2014، فقال:

أردد دائما أن ميسي هو لاعب استثنائي، إنه ليس من البشر! لو كان مثلنا، ما كان فعل ما فعله في تلك اللحظة السحرية ضدنا (الأرجنتين فازت على إيران في مرحلة المجموعات بهدف من توقيع ميسي).

لا أحب الهزيمة، ولكن تلك الخسارة لم تترك في داخلي شعورا أو صورة سلبية، عندما نعيش لحظة سحرية مثل تلك ندرك أن كرة القدم حية ترزق، ولهذا السبب تعتبر واحدة من أكثر الرياضات جاذبية في العالم.

وخاصة عندما يحدث ذلك من لاعب، حتى يثبت أنه إنسان مثلنا، لا ينبغي أن يحصل على ترخيص "فيفا" للعب كرة القدم.