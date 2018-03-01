مدرب منتخب آيسلندا يوجه رسالة لميسي قبل كأس العالم (فيديو)

وجه مدرب منتخب آيسلندا بكرة القدم هيمير هالغريمسون رسالة إلى اللاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي قبل انطلاق بطولة كأس العالم بكرة القدم المقررة صيف العام الحالي في روسيا.

المدرب الآيسلندي وخلال تواجده في ورشة عمل أقامها الاتحاد الدولي بكرة القدم "فيفا" في مدينة سوتشي الروسية،

وجه رسالة إلى الأرجنتيني قال فيها:"ما الذي أحب أن أقوله لميسي؟ حسنا… إنها المباراة الأولى في البطولة، هناك مباريات كثيرة ستأتي بعدها… لذلك استرخ فقط…ولا داعي للمبالغة في أول مباراة!".

"ما الذي أحب أن أقوله لميسي؟ حسناً… إنها المباراة الأولى في البطولة، هناك مباريات كثيرة ستأتي بعدها.. لذلك إسترخ فقط…ولا داعي للمبالغة في أول مباراة!" 😅

(مدرب آيسلندا الذي يحضر ورشة عمل المنتخبات في سوتشي) pic.twitter.com/ujwhqbWO3M — @fifaworldcup_ar 🏆 (@fifaworldcup_ar) ٢٦ فبراير، ٢٠١٨

ووقع المنتخب الآيسلندي الذي يتأهل لأول مرة إلى كأس العالم في مجموعة ضمت منتخبات الأرجنتين وكرواتيا ونيجيريا.

وسيفتتح المنتخبان الآيسلندي والأرجنتني مباريات المجموعة الرابعة بلقاء يجمعهما في مدينة موسكو في 16 يونيو/حزيران.

يذكر بأن ورشة العمل التي أقامها الاتحاد الدولي بكرة القدم استمرت أعمالها على مدار يومين تم من خلالها بحث عدد من الأمور الفنية والتقنية المتعلقة باستعدادات المنتخبات والبلد المستضيف روسيا.