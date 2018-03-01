سواريز: نرغب بصناعة إنجاز تاريخي للسعودية

© AFP 2018/ GABRIEL BOUYS المنتخب المصري بطموح الذهاب بعيدا في كأس العالم ويحظى باستقبال حار في غروزني

شارك في المؤتمر وفد المنتخب السعودي المشارك في البطولة، وضم الوفد السعودي التشيلي مانويل سواريز مساعد مدرب المنتخب الأخضر.

وتحدث سواريز عن استعدادات المنتخب السعودي للبطولة، وقال: "المنتخب سيصل إلى البطولة وهو على جاهزية تامة ونأمل بتقديم أفضل مستوى".

وتابع: "نرغب بتحقيق إنجاز تاريخي للسعودية في هذه البطولة".

وتحدث سواريز لـ"سبوتنيك" حول إمكانية انضمام لاعبين جدد لصفوف المنتخب، حيث أكد أن باب المنتخب لايزال مفتوحا أمام لاعبين جدد، وبأن تشكيلة المنتخب ستكون جاهزة في أبريل/نيسان.

وحول سبب اختيار مدينة سانت بطرسبورغ كمركز للمنتخب، قال سواريز بأن المكان الذي تم اختياره في المدينة يتناسب ويتوافق مع متطلبات المنتخب بالإضافة لمناخ المدينة.

وتابع سواريز: "أضف إلى ذلك معرفة الطاقم التدريبي لهذه المدينة من خلال متابعتهم لبطولة كأس القارات صيف العام الماضي".

وفي سؤال حول معرفة المنتخب السعودي بالمشاكل التي يعاني منها المنتخب الروسي، وتحديدا على مستوى خط الدفاع، قال سواريز: "بالطبع لدينا معلومات عن الفريق الروسي، والفرق المنافسة الأخرى في المجموعة، وأعتقد بأن لدى منتخب روسيا لاعبون آخرون للعب في هذا المركز".

وتمنى مساعد مدرب المنتخب السعودي أن يكون مونديال روسيا 2018 على مستوى عال من المنافسة.

ويعتبر هذا المؤتمر عمليا آخر فرصة للفرق المشاركة للتعرف على الكواليس واستكشاف عناصر رئيسية حول تنظيم بطولة كأس العالم.

وشارك في المؤتمر أكثر من 250 ممثلا عن البلدان الـ32 المشاركة في النهائيات، بما في ذلك المدربون وأطباء المنتخبات والخبراء في المجالات الفنية والتعاون الإعلامي والسكن والأمن والجوانب اللوجيستية والنقل والتسويق.

يذكر بأن المنتخب السعودي وقع في المجموعة الأولى إلى جانب منتخبات روسيا البلد المستضيف، ومصر والأوراغواي.

ومن المقرر أن يلعب المنتخب السعودي أولى مبارياته أمام روسيا في افتتاح مباريات البطولة 14 يونيو/حزيران في موسكو، ليخوض مباراته الثانية أمام منتخب الأوروغواي في 20 يونيو/حزيران في مدينة روستوف على الدون،

على أن يختتم مبارياته في دوري المجموعات بلقاء منتخب مصر في 25 يونيو/حزيران بمدينة فولغاغراد.