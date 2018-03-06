مسؤول روسي: نتوقع حضور نحو 70 ألف مشجع مصري إلى كأس العالم 2018

توقع مدير المركز الثقافي الروسي في القاهرة أليكسي تيفانيان أن يصل عدد المشجعين المصريين في كأس العالم الذي يقام في روسيا صيف 2018 إلى ما بين 50 إلى 70 ألف مشجع.

© AFP 2018/ GABRIEL BOUYS المنتخب المصري بطموح الذهاب بعيدا في كأس العالم ويحظى باستقبال حار في غروزني

القاهرة- سبوتنيك . وقال تيفانيان في حديث حصري لـ" سبوتنيك ": "المركز الثقافي الروسي أطلق مبادرة (البيت الروسي للمشجع المصري) بهدف توفير معلومات عن روسيا وعن المدن التي ستقام بها المباريات،

ليعرف عنها المصريون ولتساعدهم على الإقامة في روسيا في تلك الفترة.

كذلك سننظم ندوات ومعارض، نظمنا بعضها بالفعل، عن تلك المدن وسنوفر المعلومات اللازمة للمشجعين المصريين، وسنقيم ندوات والأنشطة العلمية والثقافية الخاصة بكرة القدم، كما أجرينا تصوير مع أول مصريين حصلوا على بطاقة السفر لروسيا خلال المونديال".

وأضاف تيفانيان: "سنقيم ندوة في 29 آذار/مارس الجاري، تحت عنوان ثقافة التشجيع، بالمشاركة مع المؤسسات المصرية، اتحاد الكرة ووزارة الشباب والرياضة، وسنقيم الكثير من الندوات وندعو إليها المشجعين المصريين".

وقال تيفانيان: "هناك مثلا محمد عبد العال نوفل، المشجع المصري الذي ينوي السفر لحضور المونديال في موسكو على دراجة ليقطع 5000 ألاف كم مستغرقا 85 يوم،

وليمر بالعديد من البلاد في رحلته، وسننظم له مؤتمر صحفي قبل انطلاق رحلته المقررة في السابع من نيسان/أبريل المقبل".

وأوضح تيفانيان: "تسهيل الحصول على التأشيرات ليس من اختصاصنا، ولكننا نقدم المعلومات الكافية ونوفر كافة التسهيلات الممكنة التي تيسر لمن سيسافر الرحلة والإقامة،

فمثلا نظمنا برنامج مكثف لتعليم اللغة الروسية خلال ثلاثة أشهر، وبسعر مخفض أو حتى رمزي، والامتحانات ستجري في بيت المشجع".

وتأهلت مصر لبطولة كاس العالم لكرة القدم المقرر إقامتها في روسيا صيف 2018، وهي المرة الأولى التي تتأهل مصر للبطولة منذ عام 1990.

يذكر بأن المنتخب المصري سيخوض أولى مبارياته في البطولة أمام منتخب الأوراغواي، في 15يونيو/حزيران، في مدينة يكاتينربورغ،

على أن يلتقي المنتخب الروسي في مباراته الثانية في مدينة سانت بطرسبورغ، في 19 يونيو/حزيران، وليختتم مبارياته في المجموعة بلقاء المنتخب السعودي 25 يونيو/حزيران في مدينة فولغاغراد.