كوبر يستدعي 17 محترفا لمعسكر مصر في سويسرا

اختار الأرجنتيني هيكتور كوبر، المدير الفني للمنتخب المصري 17 لاعبا محترفا للانضمام لمعكسر منتخب "الفراعنة" الذي سيقام، خلال الفترة من 20-28 مارس/آذار، في زيوريخ السويسرية ويتخلله مواجهتان أمام البرتغال يوم 23 ومن ثم اليونان يوم 27 منه، وذلك ضمن استعدادات المنتخب المصري لخوض نهائيات كأس العالم روسيا 2018.

© RIA Novosti. Andrei Stenin مسؤول روسي: نتوقع حضور نحو 70 ألف مشجع مصري إلى كأس العالم 2018

وتنوعت قائمة المحترفين الذين تم استدعاؤهم، حيث ينشط 10 لاعبين في أوروبا، 7 منهم في إنجلترا (5 لاعبين في الدوري الممتاز ولاعبان في الدرجة الأولى) ولاعب في الدوري التركي، والبرتغال واليونان.

فيما يلعب 6 لاعبين في البطولات العربية، (5 في السعودية و1 في الإمارات)، بينما يحترف لاعب واحد في الدوري الأمريكي، بحسب ما نقل موقع "فيفا".

وضمت لائحة اللاعبين المحترفين خارج مصر كلا من:

عصام الحضري (التعاون السعودي)، محمود عبد الرازق " شيكابالا " (الرائد السعودي)، أحمد المحمدي (أستون فيلا الإنجليزي)، محمد عبد الشافي (الفتح السعودي)،

أحمد حجازي وعلي جبر (وست بروميتش ألبيون الإنجليزي)، محمد النني (آرسنال الإنجليزي)، محمد صلاح (ليفربول الإنجليزي)، عمر جابر (لوس أنجلوس الأمريكي).

أحمد حسن " كوكا " (سبورتنج براجا البرتغالي) محمود عبد المنعم " كهربا " (الاتحاد السعودي) محمود حسن " تريزيجيه " (قاسم باشا التركي)، مؤمن زكريا (الأهلي السعودي)،

رمضان صبحي (ستوك سيتي الإنجليزي) عمرو وردة (أتروميتوس اليوناني)، سام مرسي (ويجان الإنجليزي) حسين الشحات (العين الإماراتي).

أعلن الإتحاد المصري لكرة القدم اليوم أسماء 17 لاعب محترف للإنضمام لمعسكر المنتخب في سويسرا ضمن برنامج الإستعداد لكأس العالم #روسيا2018

تفاصيل 👇 🇪🇬 🏆https://t.co/tWqDGbyM0m pic.twitter.com/abnZMmF4Ke — @fifaworldcup_ar 🏆 (@fifaworldcup_ar) ٦ مارس، ٢٠١٨

وتأهلت مصر لبطولة كأس العالم لكرة القدم المقرر إقامتها في روسيا صيف 2018، وهي المرة الأولى التي تتأهل مصر للبطولة منذ عام 1990.

يذكر بأن المنتخب المصري سيخوض أولى مبارياته في البطولة أمام منتخب الأوراغواي، في 15يونيو/حزيران، في مدينة يكاتيرينبورغ،

على أن يلتقي المنتخب الروسي في مباراته الثانية في مدينة سانت بطرسبورغ، في 19 يونيو/حزيران، وليختتم مبارياته في المجموعة بلقاء المنتخب السعودي 25 يونيو/حزيران في مدينة فولغاغراد.