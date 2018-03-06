قبل انطلاق صافرة البداية بـ100 يوم...بوتين يستعرض مهاراته الكروية (فيديو)

نشر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" فيديو على صفحته الخاصة على منصة التواصل الاجتماعي "تويتر"، لحظة قيام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو وهما يستعرضان مهارتهما في اللعب بالكرة في قصر الكرملين في العاصمة الروسية موسكو.

© RIA Novosti. Andrei Stenin مسؤول روسي: نتوقع حضور نحو 70 ألف مشجع مصري إلى كأس العالم 2018

الفيديو الذي تم ضمه إلى عدد من الفيديوهات تظهر نجوم كرة قدم وهم يستعرضون مهاراتهم كالإنجليزي واين روني والبرازيلي رونالدو

والمكسيكي خورخي كامبوس والنيجيري أوكوشا وهاري كين الأسترالي وعدد آخر من اللاعبين.

وهم يستعرضون مهاراتهم في تنطيط الكرة وصولا للعدد 100، الذي يدل على عدد الأيام التي تفصلنا عن أهم حدث رياضي لسنة 2018، كأس العالم بكرة القدم.

حيث تنطلق فعاليات البطولة في 14 يونيو/حزيران وتستمر حتى 15 يوليو/تموز.