قبل انطلاق صافرة البداية بـ100 يوم...بوتين يستعرض مهاراته الكروية (فيديو)

والمكسيكي خورخي كامبوس والنيجيري أوكوشا وهاري كين الأسترالي وعدد آخر من اللاعبين.
وهم يستعرضون مهاراتهم في تنطيط الكرة وصولا للعدد 100، الذي يدل على عدد الأيام التي تفصلنا عن أهم حدث رياضي لسنة 2018، كأس العالم بكرة القدم.
حيث تنطلق فعاليات البطولة في 14 يونيو/حزيران وتستمر حتى 15 يوليو/تموز.
صباح مختلف 🌞— FIFA.com — عربي (@fifacom_ar) ٦ مارس، ٢٠١٨
لأنه لم يتبق سوى..
💯 يوم إلى نهائيات كأس العالم FIFA
والبعض بدأ الإستعداد بالفعل…😉 pic.twitter.com/RY0FNVREE1
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