هيئة النقل الروسية تبدأ بمراقبة أسعار الرحلات الجوية بين مدن كأس العالم

أعلنت وكالة النقل الجوي الفيدرالية الروسية أنها ستبدأ بمراقبة أسعار تذاكر الرحلات الجوية بين المدن الـ11 المستضيفة لنهائيات كأس العالم اعتبارا من 10 مارس/ آذار الحالي.

© Sputnik. Vladimir Sergeev 100 يوم قبل انطلاق كأس العالم 2018

تأتي هذه المراقبة من أجل منع الزيادة غير المبررة على الرسوم الجمركية على الرحلات الجوية بين المدن بالإضافة لمراقبة يومية لرسوم نقل الركاب.

ووفقا للوكالة فقد تم تكليف الوكالات الإقليمية المحلية بمراقبة الأسعار والخدمات المقدمة، التي ستقدم للضيوف والمشاركين في البطولة، إضافة إلى ضمان وتوفير الأمن داخل المطارات والإبلاغ عن الشركات المخالفة، بحسب ماصرح أندره كارناوخوف من وكالة النقل الفيدرالي.