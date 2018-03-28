الكرملين يعلق على قرار بعض الدول مقاطعة كأس العالم "روسيا 2018"

علق المتحدث الرسمي باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، اليوم الأربعاء 28 مارس/آذار، على قرار بعض الدول مقاطعة كأس العالم "روسيا 2018".

© Sputnik. Alexey Filippov بريطانيا: المقاطعة الدبلوماسية لكأس العالم في روسيا لا تشمل المنتخب الإنجليزي

موسكو — سبوتنيك . أعلن بيسكوف أن قرار بعض المسؤولين الأجانب بمقاطعة كأس العالم المقام في يونيو/حزيران في روسيا، لن يكون له أي تأثير سلبي على مسار البطولة.

وقال بيسكوف: "عند الحديث عن كأس العالم، نجد أن بعض المسؤولين رفضوا حضور كأس العالم، فمن غير المرجح أن يكون لها أي تأثير سلبي على هذا الحدث الرياضي بشكل عام".

وتابع:

"أداء المنتخبات هو الأمر المهم في كأس العالم، لا وصول المسؤولين أو الممثلين الرسميين".

يذكر أن دولا عديدة اتخذت قرارات بطرد دبلوماسيين روس، على خلفية قضية تسمم الضابط السابق في الاستخبارات الروسية، والذي تتهم لندن موسكو بالتورط في تسممه، وهو ما تنفيه روسيا مرارا وتكرارا.

وأعلن وزير الخارجية البريطاني، بوريس جونسون، في وقت سابق، أن المقاطعة الدبلوماسية البريطانية لبطولة كأس العالم لكرة القدم في روسيا، لن تنعكس على مشاركة المنتخب الإنجليزي في البطولة، وإلا كان ذلك عقابا للمشجعين وليس لروسيا.