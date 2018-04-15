"برش المياه" تم استقبال طائرة المنتخب المصري في موسكو (فيديو+صور)

استقبل مطار "دوموديدوفو" في العاصمة الروسية موسكو في 12 أبريل/نيسان أولى رحلات شركة "مصر للطيران" بعد قرار استئناف الرحلات بين روسيا ومصر.

اختارت "مصر للطيران" أن تقوم طائرة المنتخب المصري المشارك في نهائيات كأس العالم المقررة صيف العام الحالي أولى الرحلات بين البلدين.

الطائرة التي تزينت بصور لاعبي منتخب الفراعنة، تتقدمهم صورة النجم الدولي محمد صلاح، وحارس المرمى عصام الحضري بالإضافة لصور محمد النني ومحمود تريزيجيه ومدرب المنتخب هيكتور كوبر.

واستقبلت إدارة المطار الطائرة المصرية برش الطائرة بالماء، وهو تقليد متبع بمثابة الترحيب والاحتفال بوصول أول رحلة بعد توقف الرحلات بين البلدين.

Being the official airline partner of Egypt's national football team, @EGYPTAIR specially painted one of its #B737 aircraft. Maybe you can spot it one day. 🖌️ ⚽️ 🇪🇬 #EGYPTAIR #StarAlliance pic.twitter.com/HB0cnZPlos — Star Alliance (@staralliance) March 23, 2018

جدير بالذكر أن "مصر للطيران" ستسير ثلاث رحلات أسبوعياً إلى موسكو وذلك أيام الأحد والثلاثاء والخميس على طائرات الشركة من طراز "أيرباص 320".

وكانت رحلات الطيران قد توقفت بين البلدين بقرار روسي في خريف 2015، عقب سقوط طائرة ركاب روسية في صحراء سيناء، ومصرع ركابها وطاقمها وعددهم 224 شخصا.

© Photo / مصر للطيران طائرة مصر للطيران في موسكو

تم التوقيع مؤخرا على اتفاق تعاون في مجال الأمن الجوي بين موسكو والقاهرة، يقضي باستئناف الرحلات بين البلدين، على أن تقتصر الرحلات بين موسكو والقاهرة في المرحلة الأولى،

على مطار القاهرة فقط، دون الهبوط والإقلاع من مطارات أخرى مثل مطاري شرم الشيخ والغردقة، والتي يقصدها عادة السياح الروس في مصر، ومن المقرر أن يتقرر ضم باقي المطارات للاتفاق لاحقا.