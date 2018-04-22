دعوة عامة لجماهير المونديال للتعرف على المطبخ الروسي

تعتزم المدن الروسية الـ11 المستضيفة لمباريات وفعاليات كأس العالم المقررة صيف العام الحالي إطلاق عدد من الفعاليات السياحية والترفيهية للسياح والجماهير الراغبة في زيارة المدن، ومن ضمن هذه الفعاليات سيكون مهرجان المأكولات الشعبية حاضرا بقوة في هذه المدن.

© Sputnik . Grigory Sysoev إجراءات أمنية مكثفة لتأمين سلامة الجماهير في ملاعب كأس العالم 2018

صرح رئيس الوكالة الاتحادية الروسية للسياحة أوليغ سافونوف بأنه سيتم تنظيم مهرجانات للمأكولات الشعبية الروسية في المدن المستضيفة للمونديال الى جانب عدد من الأنشطة الترفيهية الأخرى، حيث سيتم تعريف السياح والجماهير الزائرة بالمطبخ الروسي، وسيتم عرض مجموعة من مأكولات المدن المستضيفة.

فمدينة سارانسك مشهورة بفطائرها وستقدم مدينة روستوف على الدون وسامارا المأكولات البحرية ممثلة في جراد البحر وأسماك المياه العذبة.

ومدينة سان بطرسبورغ ستقدم الكعك وأطباق من سمك "الهف"، ومدينة كالينينيغراد أطباق من سمك الرنكة وخبز البوردينو، ومدينة سوتشي أطباق من الكباب وفطائر اللحم المقلية وسمك البوري الأحمر.

وبحسب سافونوف فإن هذه الإحتفالية للتعريف بالمطبخ الروسي وهي بمثابة بطاقة دعوة للحضور إلى روسيا مرة أخرى.