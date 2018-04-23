أزمة بين محمد صلاح واتحاد الكرة المصري

"غرد" رامي عباس وكيل أعمال لاعب المنتخب المصري ونادي ليفربول الإنجليزي، محمد صلاح، عن وجود مشكلة كبيرة بين اللاعب واتحاد الكرة المصري.

تغريدة عباس عبر حسابه الخاص على منصة التواصل الاجتماعي "تويتر"، والتي "غرد" بها يوم الجمعة 20 أبريل/نيسان، قائلا فيها:""لدينا مشكلة كبيرة مع اتحاد الكرة المصري".

We are having a very serious issue with the Egyptian Football Association. — Ramy Abbas Issa (@RamyCol) April 20, 2018

ليعود و"يغرد" مرة أخرى، يوم السبت 21 أبريل/نيسان، متحدثا عن الاستخدام غير المصرح لحقوق الصور، فقال:"أي استخدام غير مصرح به لحقوق الصور سنتعامل معه بصرامة… وكل الخيارات مطروحة".

Any unauthorised use of image rights shall be dealt with severely. All options are on the table. — Ramy Abbas Issa (@RamyCol) April 20, 2018

ليتبعها بتغريدة جديدة متحدثا عن سبب لجوئه لشبكات التواصل الاجتماعي:" لماذا لجأنا إلى شبكات التواصل الاجتماعي لعرض الأمر؟ لأنه لا أحد يستجيب، الأزمة مستمرة منذ شهر، ولا إجابة عن رسائلنا، كل شيء خارج عن السيطرة، ما يحدث تسبب في ضرر لنا".

Why do we take to social media? Because no one responds!!! No one even answers!!! It's been going on for MONTHS and no one answers emails or letters. In the meantime, it's all out of control and we get damaged…#AllOptionsOnTheTable — Ramy Abbas Issa (@RamyCol) April 21, 2018

​وتعود أسباب الأزمة الى استخدام صورة اللاعب على الطائرة المخصصة للمنتخب المصري المشارك بنهائيات كأس العالم، والتي حملت شعار إحدى شركات الاتصالات المصرية إلى جانب صورة صلاح.

في الوقت الذي يوجد عقد رعاية بين صلاح وشركة اتصالات مصرية أخرى.