توقعات بقدوم 500 ألف سائح الى روسيا خلال فترة كأس العالم

تحدث رئيس اللجنة المنظمة لمونديال روسيا "روسيا 2018"، أليكسي سوروكين، عن عدد السياح المتوقع قدموهم إلى روسيا صيف العام الحالي في الفترة التي تستضيف فيها البلاد كأس العالم بكرة القدم.

© Sputnik . Grigory Sysoev إجراءات أمنية مكثفة لتأمين سلامة الجماهير في ملاعب كأس العالم 2018

صرح سوروكين بأنه من المتوقع قدوم ما مجموعه 500 ألف سائح خلال فترة البطولة.

وبحسب تصريحات سوروكين بأن عددا من المدن الروسية، وبخاصة المدن المستضيفة لفعاليات البطولة، ستحظى بحضور كبير من السياح خلال هذه الفترة.

ليقارب عدد السياح في هذه المدن خلال شهر البطولة العدد الكلي السنوي.

يذكر بأن بطولة كأس العالم والتي تستمر لمدة شهر تنطلق في 14 يونيو/حزيران وتستمر حتى 15 يوليو/تموز.

وقد وزعت مباريات البطولة على 11 مدينة روسية.