إجراءات أمنية خاصة في موسكو أثناء المونديال

تحدث محافظ موسكو سيرغي سوبيانين عن الإجراءات الأمنية التي ستطبق خلال فترة بطولة كأس العالم المقررة صيف العام الجاري في روسيا، والتي تشارك فيها مدينة موسكو باستضافتها لعدد من المباريات تم توزيعها على ملعبين.

ويشمل هذا النظام الأمني أيضا كل من الفنادق ومقرات الاتحاد الدولي لكرة القدم المؤقتة " فيفا " بالإضافة لأماكن تواجد الوفود المشاركة والوفود الرسمية.

كما تحدث سوبيانين عن الإجراءات التي تتعلق بحركة النقل ضمن العاصمة خلال فترة المباريات، حيث أكد أنه سيتم وضع برنامج نقل خاص في هذه الفترة، كما سيتم تأمين مطارات العاصمة ومحطات السكك الحديدية بتعزيزات أمنية.

وأكد بأنه لن يكون هناك تفتيش شامل لوثائق المواطنين لكن يفضل حمل جواز السفر دائما.

وأضاف أنه قريبا سيتم نشر كل المعلومات المتعلقة بحركة النقل ضمن العاصمة في فترة البطولة

يذكر بأن عاصمة روسيا، موسكو، تحتضن عددا من مباريات البطولة بالإضافة لحفلي الافتتاح والختام، هذا وتنطلق فعاليات البطولة في 14 يونيو/ حزيران وتختتم في 15 يوليو/ تموز.