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كأس العالم لكرة القدم 2018
المنتخب السعودي

المنتخب السعودي يواصل استعداداته لكأس العالم في ماربيا الإسبانية (صور+فيديو)

© AFP 2018 / ROBERTO SCHMIDT
أخبار كأس العالم لكرة القدم 2018
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افتتح المنتخب السعودي لكرة القدم أولى الحصص التدريبية في معسكره الإعدادي يوم أمس الخميس في ماربيا الإسبانية، استعدادا لكأس العالم المقرر صيف العام الجاري في روسيا.

أجرى المنتخب السعودي الأول لكرة القدم أولى حصصه التدريبية ضمن إطار المرحلة الرابعة من استعداداته للمونديال العالمي على ملاعب التدريب في مركز ماربيا الرياضي.

وتضمنت الحصة التدريبية تمارين اللياقة البدنية وتمارين التقوية، كما وأجرى لاعبوا المنتخب فحوصات طبية مخبرية للوقوف على الحالة الصحية لجميع اللاعبين.

هذا وأكد مدافع المنتخب أسامة هوساوي على أهمية هذه المرحلة من الإعداد والأهداف المطلوب تحقيقها من خلال رفع مستوى اللياقة البدنية قبل البدء بالمرحلة الخامسة من البرنامج والتي تركز على الجوانب الفنية.

كما وتحدث هوساوي عن المباريتين الوديتين اللتين سيخوضهما المنتخب أمام كل من اليونان والجزائر، بأنها فرصة لتحقيق التجانس بين اللاعبين ومعالجة نقاط الضعف في المنتخب قبل بدأ البطولة.

يذكر بأن الأخضر السعودي سيلعب مبارياته في المجموعة الأولى التي تضم منتخبات كل من روسيا البلد المضيف، ومصر والأوروغواي.

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الكلمات الدلالية:
إستعدادات, معسكر تدريبي, منتخب السعودية, تحضيرات, كرة القدم, كأس العالم 2018, مونديال روسيا 2018, روسيا 2018, كأس العالم, إسبانيا
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