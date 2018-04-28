مدرب روسيا: محمد صلاح هو "الزعيم" لكن جهزنا "سرا" يبطل سحره

علق ستانيسلاف تشيرتشيسوف، المدير الفني لمنتخب روسيا، أمس الجمعة 27 أبريل/نيسان، على الأداء الاستثنائي الذي يقدمه اللاعب المصري محمد صلاح، في الفترة الأخيرة مع فريقه ليفربول الإنجليزي.

وقال تشيرتشيسوف، في تصريحات لصحيفة "كامسمولسكايا برافدا" الروسية: "صلاح حاليا هو الزعيم، ويمكن القول إنه أفضل لاعب في العالم".

© Sputnik . MAXIM SHEMETOV نقاط القوة والضعف لمنتخبات مجموعة "روسيا مصر السعودية"

وتابع بقوله "أوافق كافة الآراء التي تتحدث عن أن محمد صلاح هو أفضل لاعب في العالم حاليا، وهذا ما كان واضحا بصورة جلية في مبارياته الأخيرة مع ليفربول".

ومضى "صلاح لم يتغير فحسب، بل تغيرت كافة الأشياء من حوله ما جعله يتمتع بإمكانيات كبيرة".

واستطرد:

تمكن (يورغن) كلوب مدرب ليفربول من بناء فريق قوي في بضع سنوات، وصلاح شعر بالراحة هناك، ذهب إلى ناد عظيم يفهم الجميع وهم يفهمونه، وشعر كذلك بأنه قائد حقيقي، بعد رحيل البرازيلي كوتينهو، ما حسن من وتيرته وتقنيته وموهبته.

وتستضيف روسيا نهائيات كأس العالم 2018، وستلعب في المجموعة الأولى إلى جانب السعودية ومصر وأوروغواي.

ويقدم صلاح أداء استثنائيا هذا الموسم، منذ انتقاله إلى ليفربول الإنجليزي من نادي روما الإيطالي، حيث تصدر لائحة هدافي الدوري الإنجليزي وحصل على لقب أفضل لاعب في البريمرليغ، كما تمكن من مساعدة المنتخب المصري من التأهل للمونديال للمرة الأولى منذ 28 عاما، ما جعله هدفا لأندية أوروبية كبرى للانتقال إلى صفوفها موسم الانتقالات الصيفي المقبل.

© REUTERS / ANDREW YATES بعد فوزه بجائزة أفضل لاعب... رسالة محمد صلاح لجمهوره

ولكن تحدث المدرب الروسي عن أنه يمتلك "السر"، الذي سيمكنه إبطال سحر صلاح مع الفراعنة.

وقال تشيرتشيسوف، 54 عاما: "في البداية علينا أن نعلم أن أسلوب هيكتور كوبر (المدير الفني للفراعنة) يختلف بصورة كبيرة عن طريقة لعب كلوب مع ليفربول".

وتابع:

يلعب مدرب المنتخب المصري دوما كرة قدم مختلفة بعض الشيء، على عكس ليفربول، فهو غالبا ما يحرص على تحرير محمد صلاح من الواجبات الدفاعية، ويعتمد على سرعاته.

وأردف:

لكن السؤال، ما مدى سرعة تسليم الكرات له (صلاح)؟، وهو السر الذي يمكننا من خلاله إبطال سحره، خاصة وأننا نعتقد أنه مع منتخب مصر تكون سرعة تسليم الكرة له أبطأ بصورة كبيرة مما يتم معه في ليفربول، وهذا ما سنلعب عليه.

ومن المقرر أن يفتتح المنتخب الروسي مبارياته في المونديال بمواجهة المنتخب السعودي يوم 14 يونيو/حزيران، فيما سيلعب بعدها مع المنتخب المصري يوم 19 يونيو/حزيران، وسيختتم مباريات المجموعة الأولى بمواجهة أوروغواي يوم 25 يونيو/حزيران.