لوف يتلقى صفعة جديدة قبل كأس العالم

تعرض لارس ستيندل مهاجم بوروسيا مونشنجلادباخ والمنتخب الألماني، لإصابة خلال لقاء فريقه مع نادي شالكه في الجولة الـ32 من الدوري الألماني و التي انتهت بتعادل هدف لكل فريق.

© Sputnik . Nina Zotina مدرب منتخب ألمانيا: لن نقاطع كأس العالم 2018 ونحلم بالتتويج

خرج ستيندل مصابا في الدقيقة 38 من المباراة، هذا وسيخضع لفحوصات طبية لتحديد مدى خطورة الإصابة و إحتمالية مشاركته في كأس العالم المقرر صيف العام الحالي في روسيا.

وأظهرت الفحوصات الأولية أنه لم يتعرض لكسر في القدم، ولكن المدرب ديتار هيكينج أكد ضرورة توخي الحذر في التعامل مع إصابة اللاعب، حسبما نقل الموقع الرسمي للنادي الألماني.

يذكر بأن ستيندل شارك مع المنتخب الألماني في كأس القارات العام الماضي وظهر بشكل جيد ليساهم في فوز فريقه باللقب.

كما و انضم اللاعب الى القائمة الأخيرة التي أعلنها يواخيم لوف مدرب ألمانيا، حيث يتنافس مع ساندرو فاجنر مهاجم بايرن ميونخ وماريو جوميز مهاجم شتوتجارت على تمثيل خط هجوم المنتخب الألماني في المونديال.

هذا ويعاني المنتخب الألماني من الإصابات التي لحقت بالثلاثي سيرجي نابري وكريم ديميرباي وجيروم بواتينج.

وسيخوض المنتخب الألماني مبارياته في المجموعة السادسة الى جانب منتخبات المكسيك، السويد و كوريا الجنوبية.