موجة غضب ضد القميص الجديد لـ"أسود الأطلس" في مونديال روسيا

أثار القميص الجديد الخاص بالمنتخب المغربي في كأس العالم 2018، موجة من الانتقادات، وانتقلت موجة الغضب لمواقع التواصل الاجتماعي.

عرض القميص الخاص لمنتخب "أسود الأطلس" بشكل رسمي في 27 أبريل/نيسان في أحد المتاجر الرسمية لشركة "أديداس" المسؤولة عن ملابس المنتخب، في مدينة الدار البيضاء.

وبحسب موقع "الجريدة 24" فإن تصميم القميص الجديد أثار غضب رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، فوزي لقجع.

ونقلت الصحيفة أن لقجع هاجم بعض المسؤولين عن هذه المتاجر، بعد أن قاموا بعرض القميص الجديد دون أي تنسيق أو استشارة مع الهيئة المشرفة على شؤون الكرة الوطنية.

هذا وكانت الجامعة المغربية لكرة القدم تنوي تقديم القميص الجديد في حفل رسمي قبل أن تتفاجئ بعرضه في أحد المتاجر.

واعتبر عدد من ناشطي وسائل التواصل الاجتماعي أن القميص الجديد هو:"استنقاص من المنتخبات الأفريقية مقابل توفيرها لمنتخبات أوروبا وأمريكا الجنوبية".

من جهته دعا عبد السلام وادو، النجم السابق للمنتخب لتغير شكل و تصميم القميص الحالي.

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