"الفراعنة" يخوضون دور المجموعات بالزي الأساسي في مبارة واحدة

نقلت صحيفة "إس" الإسبانية أن الاتحاد المصري لكرة القدم تلقى إخطارا من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" يخطره فيه بالزي الرسمي الذي سيرتديه المنتخب خلال مباريات دوري المجموعات في كأس العالم المقررة صيف العام الحالي في روسيا.

وبحسب الصحيفة فإن "فيفا" أخبر الاتحاد المصري باللباس الذي سيخوضه منتخب "الفراعنة" في الدور الأول من كأس العالم.

وسيرتدي المنتخب المصري القميص الأحمر والشورت الأسود والجورب الأسود في افتتاح مبارياته أمام منتخب الأوروغواي في 15 يونيو/حزيران، بينما يرتدي حارس المرمى الطقم الكامل بالأزرق.

© AP Photo / Sunday Alamba تفاصيل فندق إقامة منتخب مصر في كأس العالم في روسيا

في حين يرتدي منتخب "الفراعنة" في مباراته أمام روسيا في 19يونيو/حزيران، قميصا أبيض و شورت أسود وجورب أبيض، ويحافظ حارس المرمى على لباسه الأزرق.

لينهي "الفراعنة" مبارياتهم في هذا الدور بلقاء المنتخب السعودي في 25 يونو/حزيران، بقميص أبيض وجوارب سوداء ويستمر الحارس بلباسه الأزرق.

ليلعب بذلك المنتخب المصري مبارياته في هذا الدور بلباسه الأول في مباراة واحدة فقط.