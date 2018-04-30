بن عمر يسابق الزمن للحاق بصفوف "نسور قرطاج" قبل المونديال

يسابق لاعب وسط المنتخب التونسي، محمد أمين بن عمر، الزمن للحاق بصفوف "نسور قرطاج" قبل انطلاق كأس العالم المقرر صيف العام الحالي في روسيا.

وبدأ اللاعب التونسي بن عمر عملية التعافي من إصابته للحاق بصفوف المنتخب الأول قبل انطلاق كأس العالم في 14 حزيران/يونيو.

© REUTERS / IBRAHEEM AL OMARI المنتخب التونسي لكرة القدم يبدأ معسكرا مغلقا بالعاصمة القطرية استعدادا لكأس العالم

حيث قطع اللاعب التونسي شوطا جيدا في مرحلة إعادة التأهيل على أمل اللحاق بصفوف المنتخب.

يذكر أن بن عمر قد تعرض للإصابة في المباراة الودية التي جمعت المنتخب التونسي بالمنتخب الإيراني في 23 مارس/آذار.

ويعتبر بن عمر الذي يلعب في أهلي جدة السعودي على سبيل الإعارة، أحد اللاعبين الهامين الذين يعتمد عليهم مدرب المنتخب التونسي نبيل معلول.

يذكر أن القرعة أوقعت منتخب "نسور قرطاج" في المجموعة السابعة لكأس العالم إلى جانب منتخبات بلجيكا، بنما وإنجلترا.