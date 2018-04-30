بن عمر يسابق الزمن للحاق بصفوف "نسور قرطاج" قبل المونديال

وبدأ اللاعب التونسي بن عمر عملية التعافي من إصابته للحاق بصفوف المنتخب الأول قبل انطلاق كأس العالم في 14 حزيران/يونيو.
يذكر أن بن عمر قد تعرض للإصابة في المباراة الودية التي جمعت المنتخب التونسي بالمنتخب الإيراني في 23 مارس/آذار.
ويعتبر بن عمر الذي يلعب في أهلي جدة السعودي على سبيل الإعارة، أحد اللاعبين الهامين الذين يعتمد عليهم مدرب المنتخب التونسي نبيل معلول.
يذكر أن القرعة أوقعت منتخب "نسور قرطاج" في المجموعة السابعة لكأس العالم إلى جانب منتخبات بلجيكا، بنما وإنجلترا.
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