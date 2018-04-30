السعودية تستعين بطبيب نفسي لتجهيز اللاعبين للمونديال

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، أنه سيتعاقد مع أخصائي نفسي عالمي، لتطبيق برنامج مكثف للاعبي المنتخب خلال معسكر الإعداد لكأس العالم 2018 في روسيا.

© AFP 2018 / ROBERTO SCHMIDT المنتخب السعودي يواصل استعداداته لكأس العالم في ماربيا الإسبانية (صور+فيديو)

رفض نائب رئيس الاتحاد السعودي، نواف التمياط، الكشف عن هوية الأخصائي النفسي لحين توقيع العقد معه بشكل رسمي خلال الأيام المقبلة، بحسب ما نقلت صحيفة " إس " الإسبانية.

وأوضح التمياط أن الأخصائي النفسي يحمل سيرة ذاتية مميزة لعمله مع عدة أندية شاركت في بطولات عالمية، مشددا على أن الجانب النفسي مهم للغاية وسيتم الاهتمام به خلال الفترة المقبلة.

ويلعب المنتخب السعودي مباريات الدور الأول ضمن المجموعة الأولى، التي تضم منتخبات كل من، روسيا البلد المستضيف، أوروغواي ومصر.