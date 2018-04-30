"آيروفلوت" الروسية تعلن عن رحلات إضافية في فترة كأس العالم

أعلنت شركة "آيروفلوت" الروسية للطيران عن نشرها قائمة برحلات إضافية بين المدن الـ11 المستضيفة لفعاليات بطولة كأس العالم المقررة صيف العام الجاري في روسيا.

فبحسب المركز الإعلامي للشركة، فإنه سيكون هناك عدد من الرحلات الإضافية بين المدن المستضيفة.

حيث سيكون هناك رحلات مباشرة في الفترة الممتدة من 19 إلى 24 يونيو/حزيران بين فولغوغراد و نيجني نوفغورود.

بالإضافة لرحلات مباشرة من سوتشي إلى قازان في الفترة الممتدة من 16 الى 20 يونيو/حزيران، ومن 24 الى 27 يونيو/حزيران.

© Sputnik . Evgeny Odinokov توقعات بقدوم 500 ألف سائح الى روسيا خلال فترة كأس العالم

كما سيكون هناك رحلات إضافية مباشرة بين فولغوغراد وقازان من 25 إلى 28 يونيو/حزيران، بالإضافة لرحلات من يكاتيرنبورغ إلى قازان من 17 الى 21 يونيو/حزيران.

ومن 22 إلى 25 يونيو/حزيران سيكون هناك رحلات بين كالينينغراد وقازان.

وصرح المكتب الصحفي للشركة بأنه سيتم بالإصافة لزيادة عدد الرحلات زيادة الرحلات المتعلقة بالشحن بين هذه المدن.

يذكر أن روسيا تستضيف بطولة كأس العالم لكرة القدم من 14 يونيو/حزيران وحتى 15 يوليو/تموز وتتوزع مباريات البطولة على 11 مدينة.