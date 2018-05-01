بالصور و الفيديو... الكشف عن طائرة منتخب السعودية في كأس العالم بروسيا 2018‎

وتحت شعار "صقورنا قدها" دشنت الخطوط السعودية والاتحاد السعودي الطائرة الخاصة بالمنتخب السعودي إلى مونديال روسيا.
✈️| طائرة "الأخضر" ستحلّق لمونديال روسيا تحت شعار #صقورنا_قدها🇸🇦🇸🇦💪🏻 pic.twitter.com/qE4OFoJMxR— الاتحاد السعودي لكرة القدم (@saudiFF) April 30, 2018
ووضع صورة الصقر، الذي يرمز إلى منتخب السعودية، وشعار التوحيد على الطائرة وكُتب: "صقورنا قدها".
#صور pic.twitter.com/bz4qwi1UIG— الاتحاد السعودي لكرة القدم (@saudiFF) April 30, 2018
وسيصبح المنتخب السعودي أول منتخب عربي يلعب مباراة افتتاحية في كأس العالم، عندما يلاقي منتخب روسيا المضيف يوم 14 يونيو/ حزيران، بموسكو.
📸| الخطوط الجوية السعودية والاتحاد السعودي لكرة القدم يدشنان الطائرة الخاصة بالمنتخب الوطني التي ستقله إلى مونديال روسيا. pic.twitter.com/gLT4EGNV44— الاتحاد السعودي لكرة القدم (@saudiFF) April 30, 2018
📹| شاهد.. الاتحاد السعودي والخطوط السعودية يدشنان طائرة "الأخضر" الخاصة إلى مونديال روسيا.#صقورنا_قدها pic.twitter.com/7GrUBkSVGv— الاتحاد السعودي لكرة القدم (@saudiFF) ٣٠ أبريل ٢٠١٨
ويشارك المنتخب السعودي في البطولة بعد أن غاب عن نسختي 2010 و2014، وأوقعته القرعة مع منتخبات روسيا ومصر وأوروغواي ضمن المجموعة الأولى.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)