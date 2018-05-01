إحصائية: ترتيب المنتخبات المرشحة للفوز بكأس العالم 2018

ذكر المرصد السويسري المهتم بالأرقام الرياضية أن المنتخب الإسباني هو الأوفر حظا في الفوز بكأس العالم روسيا 2018 والتي من المقرر أن تنطلق في الـ 14 من يونيو المقبل.

استند المرصد المعروف اختصارا بـ"سي آي إي إس" في تصنيف على البيانات التي استقاها من مؤشر "القوة الحصرية" والذي يقوم بحساب متوسط النسبة المئوية للمباريات التي خاضها اللاعبون الـ23 في كل منتخب ممن شاركوا في التصفيات المؤهلة للمونديال، وفي الدوريات المحلية التي يلعبون بها منذ يوليو/تموز من العام 2017، مع متوسط المستوى الرياضي للأندية التي يلعب باسمها اللاعبون في كل منتخب على حدة بحسبما نقلت صحيفة "آس" الإسبانية.

ووجد المؤشر أن منتخب "اللاروخا" يتصدر قائمة الفرق الوطنية الأوفر حظا في الفوز بالمونديال، موضحا أنه وخلال الموسم الحالي، خاض اللاعبون الـ 23 الأكثر مشاركة في مباريات التصفيات المؤهلة للمونديال 81,1 في المئة من مباريات الدوري المحلي، وهي النسبة الأعلى بين كافة الفرق المشاركة.

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وأظهر المؤشر أيضا أن متوسط المستوى الرياضي للأندية التي يلعب بها اللاعبون الإسبان هو أيضا الأعلى بوجه عام سجل 1.37.

ووفقا لهذين المعيارين، تحل إسبانيا في طليعة الدول المرشحة وبقوة لحصد اللقب في روسيا 2018، وتكرار إنجازها الذي حققته في نسخة البطولة في العام 2010.

وحل المنتخب البرازيلي في المركز الثاني في القائمة، حيث بلغ متوسط المباريات التي خاضها لاعبو "السامبا" في الدوريات التي يلعبون بها 78في المئة، كما بلغ متوسط مستوى الأندية التي يلعب فيها نجوم البرازيل 1.27.

وجاء المنتخب الفرنسي في المرتبة الثالثة بواقع 69في المئة ، و1.35 وفق المعيارين على الترتيب، ثم منتخب الماكينات الألمانية في المركز الرابع 73في المئة، و1.25.

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ووضع مؤشر القوة الحصرية المنتخب الإنجليزي في المركز الخامس بعدما حقق 74في المئة و 1.12، يليه المنتخب البلجيكي في المركز السادس 73في المئة و1.11، ثم الأرجنتين في المركز السابع 70 في المئة و 1.10)، وكرواتيا في المركز الثامن 65في

المئة و1.10، والبرتغال في المركز التاسع 65في المئة و1.09، ثم حل المنتخب السويسري عاشرا على المؤشر 74 في المئة و 0.90.

وعلى الجانب الأخر من القائمة، تذيلت بنما مؤشر "القوة الحصرية" بواقع 47في المئة و0.28 محتلة المركز الـ 32، يسبقها المنتخب السعودي في المركز قبل الأخير 55في المئة ، و0.43، وإيران في المركز الـ30، 70في المئة ، و36.

وحلت مصر في المرتبة الـ 26 على مؤشر القوة الحصرية (64في المئة ، و52، وجاء المنتخب التونسي في المركز الـ24، 70في المئة، و49.

وأوضح المرصد أن الوصول إلى دور الستة عشر هو أقصى إنجاز ممكن أن تصل إليه كل من تلك المنتخبات.