حكم عربي يشارك في "تقنية الفيديو" في كأس العالم 2018

اختارت لجنة الحكام بالاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" 13 حكما للعمل كمساعدين في تقنية "حكم الفيديو" بكأس العالم 2018 في روسيا، ومن بينهم 9 حكام من الاتحاد الأوروبي "اليويفا" و3 حكام من اتحاد أمريكا الجنوبية "كونميبول"، وحكم من الاتحاد الآسيوي.

© Sputnik . Sergey Guneev إحصائية: ترتيب المنتخبات المرشحة للفوز بكأس العالم 2018

يبرز من بين الحكام الـ13 القطري عبدالرحمن الجاسم من الاتحاد الآسيوي، والبرازيلي ويلتون سامبايو والأرجنتيني ماورو فيجليانو من الـ"كونميبول"، والألماني باستيان دانكيرت والإيطالي باولو فاليري والبولندي باول جيل من الـ"يويفا".

وصرح "الفيفا"، بأن اختيار هذه المجموعة كان على أساس خبرتهم "كحكام فيديو" في المسابقات في اتحاداتهم، بحسب مانقلت صحيفة "إس" الإسبانية.

بالإضافة إلى مشاركتهم في مختلف الدورات التحضيرية والمسابقات التابعة لـ"لفيفا" وفيها، قاموا بتوسيع معرفتهم النظرية والعملية حول هذا النظام الجديد.

وبالإضافة إلى هؤلاء الحكام الـ13، سيقوم بعض الحكام والمساعدين الذين تم اختيارهم للمشاركة في مونديال روسيا 2018 بالعمل أيضا كأعضاء في فريق "التحكيم بالفيديو" خلال المسابقة وسيتم تعيينهم قبل المباريات.