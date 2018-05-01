زوجات وأسر لاعبي المنتخب الإنجليزي تحت حراسة شخصية في مونديال روسيا

صرح الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم بأن زوجات وأسر لاعبي المنتخب الأول بكرة القدم المشارك في مونديال روسيا صيف العام الحالي، سيكونون تحت حماية شخصية.

أكد ممثلوا الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، أن الاتحاد سيقوم بتأمين الحماية الشخصية لأسر لاعبي المنتخب الأول أثناء وجودهم مع أزواجهم في روسيا.

حيث سيقوم الاتحاد بتخصيص ميزانية خاصة لأسر اللاعبين والأشخاص الذين يودون اصطحابهم معهم إلى روسيا خلال فترة المونديال، بحسب ماذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

© REUTERS / JOHN SIBLEY المنتخب الإنجليزي يوظف رجال أمن لحماية لاعبيه خلال كأس العالم2018

هذا واعتقد الكثير من لاعبي المنتخب أنهم سيقومن بتوفير الحماية لأفراد أسرهم من مصروفهم الشخصي، إلا أن الاتحاد الإنجليزي أخذ هذا الأمر على عاتقه لتأمين أمن اللاعبين وأسرهم.

وأوضحت الصحيفة أنه لم يتم حتى الآن تحديد عدد أفراد البعثة الإنجليزية المسافرة إلى روسيا.