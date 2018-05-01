زوجات وأسر لاعبي المنتخب الإنجليزي تحت حراسة شخصية في مونديال روسيا

أكد ممثلوا الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، أن الاتحاد سيقوم بتأمين الحماية الشخصية لأسر لاعبي المنتخب الأول أثناء وجودهم مع أزواجهم في روسيا.
حيث سيقوم الاتحاد بتخصيص ميزانية خاصة لأسر اللاعبين والأشخاص الذين يودون اصطحابهم معهم إلى روسيا خلال فترة المونديال، بحسب ماذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.
هذا واعتقد الكثير من لاعبي المنتخب أنهم سيقومن بتوفير الحماية لأفراد أسرهم من مصروفهم الشخصي، إلا أن الاتحاد الإنجليزي أخذ هذا الأمر على عاتقه لتأمين أمن اللاعبين وأسرهم.
وأوضحت الصحيفة أنه لم يتم حتى الآن تحديد عدد أفراد البعثة الإنجليزية المسافرة إلى روسيا.
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