مانشيني مديرا فنيا لـ"آزوري"

وبحسب الموقع فإن عقد مانشيني مع الفريق الروسي يبدو العقبة الوحيدة لإنهاء التوقيع رسميا، ولكن مانشيني أكد ثقته في أنه سينهي الموضوع مع الروس.
وبذلك ينتظر أن يفي الاتحاد الإيطالي بما وعد به، ويعلن عن المدير الفني الجديد قبل 20 من شهر مايو الجاري.
استقر الاتحاد الإيطالي على اختيار مانشيني صاحب الخبرات الكبيرة، لكى يعيد للمنتخب العريق صورته القوية من جديد بعد فشله في التأهل لنهائيات كأس العالم المقبلة 2018 في روسيا.
وكان الاتحاد الإيطالي قد أقال جيامبيرو فينتورا، عقب فشل الأزوري في الوصول للنهائيات.
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