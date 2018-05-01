مانشيني مديرا فنيا لـ"آزوري"

توصل الاتحاد الإيطالي لكرة القدم لاتفاق مع الإيطالي روبرتو مانشيني للإشراف على تدريب المنتخب الأول في الفترة المقبلة.

© REUTERS / FABRIZIO BENSCH مانشيني على بعد خطوة من قيادة "الآزوري"

كشف موقع " فوتبول إيطالي " الرياضي أن مانشيني أنهى الاتفاق مع مسؤولي الاتحاد الإيطالي، وسيتوجه إلى روسيا لكى يخوض أخر مباراتين له مع فريقه زينيت سان بطرسبرغ ثم يعود لتوقيع العقد مع الاتحاد الإيطالي وتولي مهامه مع المنتخب رسميا.

وبحسب الموقع فإن عقد مانشيني مع الفريق الروسي يبدو العقبة الوحيدة لإنهاء التوقيع رسميا، ولكن مانشيني أكد ثقته في أنه سينهي الموضوع مع الروس.

وبذلك ينتظر أن يفي الاتحاد الإيطالي بما وعد به، ويعلن عن المدير الفني الجديد قبل 20 من شهر مايو الجاري.

استقر الاتحاد الإيطالي على اختيار مانشيني صاحب الخبرات الكبيرة، لكى يعيد للمنتخب العريق صورته القوية من جديد بعد فشله في التأهل لنهائيات كأس العالم المقبلة 2018 في روسيا.

وكان الاتحاد الإيطالي قد أقال جيامبيرو فينتورا، عقب فشل الأزوري في الوصول للنهائيات.