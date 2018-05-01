"فيفا" يقدم مبالغ مالية للمنتخبات الأفريقية قبل انطلاق كأس العالم

© Sputnik . Ramil Sitdikov لأول مرة منذ 80 عاما..."فيفا" يوجه صفعة للاتحاد الإنجليزي في مونديال روسيا

سيقوم الاتحاد الدولي بتخصيص مبالغ مادية تصل لـ2 مليون يورو للاتحادات الأفريقية التي تأهلت منتخباتها لكأس العالم

وسيقوم "فيفا" بدفع هذه المبالغ لهذه الاتحادات قبل بدء البطولة، لتقوم هذه الاتحادات بتغطية مصاريف فرقها والتي يدخل فيها هذا المبلغ كمكافآت للاعبين، بحسب "ا ب".

من جهته قال الاتحاد الأفريقي إنه إتفق مع إتحادات الكرة في كل من مصر، المغرب، تونس، السنغال و نيجيريا حول هذا المبلغ، حتى لايكون هناك مشاكل مع المكافآت الموزعة للاعبين.

يذكر أن المنتخبات الـ32 المتأهلة لكأس العالم ستحصل على 1,5 مليون دولار من "فيفا" للتحضير للمونديال بالإضافة لـ8 مليون دولار على الأقل كجوائز، من جهته سيحصل المتوج على البطولة على مبلغ يصل إلى 38 مليون دولار.

كما يذكر أن العديد من الفرق الأفريقية التي شاركت في مونديال 2014 عانت من مشاكل مالية متعلقة بمكافآت لاعبيها.