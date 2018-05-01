كأس العالم تعود إلى بيتها بعد أطول رحلة في تاريخها (صور)

وصل كأس العالم، صباح اليوم الثلاثاء، إلى روسيا قادمة من اليابان بعد جولتها التاريخية، التي استمرت عبر خمسين دولة وقطعت الكأس خلالها أكثر من 150 ألف كيلو مترا.

© Sputnik . Sergey Guneev "كأس العالم" في رحلة هي الأطول في تاريخ كرة القدم

وصلت الكأس إلى مدينة فلاديفوستوك على متن طائرة خاصة في يد جلبرتو سيلفا بطل العالم مع المنتخب البرازيلي بنسخة 2002، وسفيرة روسيا لكأس العالم فيكتوريا لوبيريوفا.

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو كان قد أعلنا في شهر سبتمبر عام 2017 انطلاق المرحلة الاولى من رحلة المجسم الذي زار خلالها 16 مدينة روسية حتى 16 يناير/كانون الثاني.

Тур Кубка Чемпионата мира по футболу FIFA™ с Coca-Cola вернулся в Россию! В первый майский день главный футбольный трофей прибыл во Владивосток! pic.twitter.com/a51ZdMyUQ5 — Welcome2018·com (@welcome_2018) ١ مايو ٢٠١٨

وسيتم عرض الكأس اليوم في ساحة تقع في وسط فلاديفوستوك، ثم تغادر بعدها إلى وسط سيبريا، وستتوقف في بعض المدن الروسية قبل أن ينتهي بها المطاف في العاصمة الروسية موسكو.

وفي المرحلة الثانية بين يناير/كانون الثاني والأيام الأخيرة من شهر أبريل/نيسان يكون عدد الزيارات قد وصل إلى 66 مدينة في 50 دولة.

فيما تختتم الجولة في ملعب لوجنيكي بموسكو الذي يستضيف المباراة الافتتاحية بين روسيا والسعودية في 14 يونيو/حزيران.