"الظاهرة" يرشح هذه المنتخبات للفوز بكأس العالم و يتحدث عن ميسي و رونالدو

أكد البرازيلي رونالدو على أن منتخب البرازيل أحد المرشحين للفوز بلقب مونديال روسيا 2018.
وحول حظوظ المنتخب البرازيلي و الإسباني لنيل اللقب العالمي أجاب رونالدو قائلا: "لقد شاهدت مباراة إسبانيا والأرجنتين واندهشت كثيرا من طريقة لعب منتخب إسبانيا، واعتقد أن المرشحين لنيل كأس العالم هى منتخبات:البرازيل، أو إسبانيا، أو ألمانيا. رأيت إسبانيا تلعب مبارتها الودية الأخيرة كما لو كانت لديها ميسي يلعب بصفوف منتخبها، لقد أدوا أداءا جيدا ولعبوا كرة سريعة".
وفي سؤال حول إمكانية إنضمام مواطنه نيمار الى ريال مدريد أجاب رونالدو قائلا: "لقد سمعت أن نيمار سيذهب إلى ريال مدريد، ولكن في حقيقة الأمر أنا أرى أن هذا مستحيل في الوقت الحالي، لأن اللاعب كان قد انضم لصفوف فريق باريس سان جيرمان منذ فترة قصيرة، وهناك يحصل على راتب كبير، ولهذا أعتقد أنه من الصعب أن ينضم نيمار إلى الفريق الملكي في الوقت الحالي، ولكن من الممكن أن يلعب في ريال مدريد بعد عدة سنوات فهو ما زال شابا".
وتابع "طبيب منتخب البرازيل قال إن نيمار سيكون جاهزا خلال أسبوعين، وإنه من الممكن أن يلحق بأحدى مباريات الدوري الفرنسي مع فريقه، وسيكون جاهزا لخوض كأس العالم في الصيف القادم".
و تحدث "الظاهرة" عن المقارنة بين من ميسي و كريستيانو رونالدو قائلا: "في كل عام يكون أحدهما أفضل من الأخر بنسبة بسيطة، ولكن كلاهما رائعان، ويلعبان كرة قدم رائعة".
وتابع رونالدو، موجها المديح للاعب الإسباني ولاعب نادي برشلونة أندريس إنيستا الذي قرر مغادرة النادي الكتلوني مع إنتهاء هذا الموسم، قائلا: "أعتقد بأنه كان يستحق نيل جائزة الكرة الذهبية بعد مونديال جنوب أفريقيا عام 2010، ولكن إنيستا نفسه لا يفكر في الأمر، ولقد هنأته على مسيرته مع فريق برشلونة، واعتقد أنه سيكون أفضل لاعب في تاريخ إسبانيا، فأنا لا أتذكر أنني كنت قد رأيت لاعب إسباني بمثل إمكانيات إنيستا".
📷 صورة للتاریخ 💙❤— نادي برشلونة (@fcbarcelona_ara) April 30, 2018
🔵🔴 #7heChamp10ns 🏆 pic.twitter.com/4rXu8t35o3
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