حارس منتخب البرازيل يرشح صلاح لجائزة أفضل لاعب في العالم

أعرب اللاعب الدولي البرازيلي أليسون بيكر، حارس مرمى فريق روما الإيطالي وكذلك منتخب البرازيل، عن قلقه الشديد من مهاجم منتخب مصر ونجم فريق ليفربول الإنجليزي محمد صلاح، قبل مباراة الفريقين المرتقبة، اليوم الأربعاء، في إياب الدور نصف النهائي لدوري أبطال أوروبا.

ويستضيف روما فريق ليفربول على ملعب الأولمبيكو، في العاصمة الإيطالية، اليوم الأربعاء.

© AP Photo / Alan Diaz "الظاهرة" يرشح هذه المنتخبات للفوز بكأس العالم و يتحدث عن ميسي و رونالدو

وكانت مباراة الذهاب بين الفريقين قد انتهت بفوز ليفربول بنتيجة 5-2، ليضع قدما في المباراة النهائية للبطولة.

وقال أليسون، في تصريحات نقلها موقع "فوتبول إيطاليا"، إن "محمد صلاح لاعب متميز، ويمتلك موهبة كبيرة، ولديه ثقة كبيرة في نفسه، ويجب علينا كفريق تضييق المساحات عليه، وعدم منحه الحرية في التحرك خلال مباراة العودة".

وتابع حارس روما: "يجب أن نضع في اعتبارنا أيضا، أن ليفربول ليس محمد صلاح فقط، فالفريق جيد جد على المستوى الجماعي، كما أن البرازيلي فيرمينيو مهاجم الفريق لاعب خطير ومؤثر على المرمى، ويسبب المتاعب دائما لمنافسي ليفربول".

ورشح أليسون محمد صلاح للمنافسة على جائزة أفضل لاعب في العالم، وشبهه بالأرجنتيني ميسي، مضيفا: "لعبت من قبل أمام ميسي اللاعب الأفضل في كرة القدم العالمية، صلاح بات يشبهه ومخيف للمنافسين مثله، وبإمكان المهاجم المصري هذا العام أن يكون ضمن أفضل ثلاثة لاعبين في العالم، وينافس على الكرة الذهبية، ولكن هذا سيتوقف على ما سيقدمه في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم وكأس العالم مع منتخب بلاده".

واختتم أليسون تصريحاته، قائلا إن فريقه يحتاج مجهود مضاعف في مبارة الإياب، وأداء جماعي وتجنب الأخطاء والفاعلية على المرمى لينجح في تجاوز ليفربول والتأهل إلى المباراة النهائية في دوري الأبطال.