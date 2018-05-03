بوتين وإنفانتينو يحصلان على "جواز المشجع" لحضور مباريات كأس العالم

© Sputnik . Alexander Vilf إنفانتينو يشيد بالأمن في روسيا ويدعو الجميع لحضور المونديال

حصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وجياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم على "جواز المشجع" خلال زيارتهم لمدينة سوتشي الروسية.

حيث قاما بزيارة مركز إصدار جوازات المشجعين، الذي يقع في مقر مركز "الفورمولا 1"، في إيميرتينا.

وسيتوجه الرئيسان بعد ذلك إلى ملعب" فيشت " للوقوف على مدى جاهزيته لاستضافة الحدث العالمي.

هذا وتقام نهائيات بطولة كأس العالم لكرة القدم 2018، للمرة الأولى في تاريخها، في روسيا بين 14 حزيران/ يونيو و15 تموز/ يوليو 2018.

ويستضيف مبارياتها الدولية 12 ملعبا منتشرا في 11 مدينة روسية، سان بطرسبورغ، كالينينغراد، فولغوغراد، قازان، سمارا، سارانسك، سوتشي، يكاترينبرغ، نيجني نوفغورود، مدينة روستوف نا دونو، بالإضافة للعاصمة موسكو.