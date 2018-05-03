إنفانتينو: روسيا مستعدة للمونديال بشكل كامل

أعلن رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، جياني إنفانتينو، اليوم الخميس، أن كافة التقارير التي يتلقاها الـ"فيفا" من خبراء التحضير لمونديال 2018 إيجابية، مؤكدا أن روسيا مستعدة لكأس العالم ولاستضافة العالم بأجمعه وتنظيم عيد لكرة القدم لا ينسى.

© Sputnik . Alexander Vilf إنفانتينو يشيد بالأمن في روسيا ويدعو الجميع لحضور المونديال

سوتشي- سبوتنيك . وقال إنفانتينو خلال اجتماع مجلس الإشراف للجنة التنظيمية لكأس العالم 2018: "جميع الملاحظات التي نتلقاها من الخبراء إيجابية جدا…هناك ملاعب ممتازة وجميلة، كما أود أن أشيد بالعمل الذي تم القيام به من الجانب الأمني، إنه فريد من نوعه".

وأضاف رئيس "فيفا": "روسيا مستعدة بشكل كامل لاستقبال العالم بأجمعه وتنظيم حفلا لكرة القدم لا ينسى في هذا الصيف".

هذا وتقام نهائيات بطولة كأس العالم بكرة القدم 2018، للمرة الأولى في تاريخها، في روسيا بين 14 حزيران/ يونيو و15 تموز/ يوليو 2018.

ويستضيف مبارياتها الدولية 12 ملعبا منتشرا في 11 مدينة روسية، سان بطرسبورغ، كالينينغراد، فولغوغراد، قازان، سمارا، سارانسك، سوتشي، يكاترينبرغ، نيجني نوفغورود، مدينة روستوف نا دونو، بالإضافة للعاصمة موسكو.